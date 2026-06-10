Apie tai Justė atsivėrė grupės „ŽAS“ narių kuriamoje tinklalaidėje „Pas ŽAS“.
Tinklalaidės vedėjui L. Karaliui pasiteiravus apie nėštumą, J. Arlauskaitė-Jazzu pateikė savo atsakymą.
„Sklinda gandai, kad esi nėščia“, – kalbėjo L. Karalius.
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„Dar sklando ganai, kad aš esu Faros dukra, o Mia yra mano netikra sesė <...>. Kad nuo kitų moterų ir mes esame sesės <...>.
Visi labai šventai tiki savo paties komentarais, susikuria apie tave kažkokį imidžą ir tau jį priskiria. Labai daug metų kentėjau nuo kalbų, apkalbų, kūrybos, kokią žmonės nori mane matyti, jiems nepatinka, kokia aš iš tikrųjų esu.
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Buvau jauna, su tuo kovojau, su komentarais kovojau, su gandais kovojau. Dabar aš tai suprantu, varykite visi, darykite spekuliacijas, klauskite – esu nėščia ar ne, baigiau karjerą ar ne“, – mintimis dalijosi dainininkė.
Pokalbio metu atlikėja prakalbo ir apie vestuves – ji atskleidė, kaip įsivaizduoja savo ir Tado meilės šventę.
„Vestuvės bus trijų dalių, tikrai nemažos, bet labai autentiškos. Viskas išsidėstę metų skirtumų laike. Nebus jos didelės.
Iš pradžių norėjome, kad jose dalyvautų tik artimiausi žmonės – šeima, o vėliau sakome: „Taigi liudininkai vis tiek bus Gytis su Toma, kaip tada nepakviesti to ir to.“
Visą laiką sakydavau, kad tingiu pradėti naujus santykius, kažkokie draugai, pažintys, tėvai, vaidinti, kad esi geresnė, fainesnė, o mes pažįstami 20 metų, ilgą laiką buvome toje pačioje kompanijoje, mūsų artimiausi draugai yra tie patys žmonės, todėl jokių problemų neliko, nei ką į vestuves kviesti, nei kaip jas daryti“, – kalbėjo J. Arlauskaitė-Jazzu.
Visą pokalbį su J. Arlauskaite-Jazzu galite išgirsti čia:
Justė Arlauskaitė-JazzuTadas GrynVestuvės
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