ŽmonėsVeidai ir vardai

Violetos Mičiulienės gyvenime – dideli pokyčiai

2026 m. birželio 10 d. 15:03
Lrytas.lt
Režisierė, aktorė, dėstytoja Violeta Mičiulienė (62 m.) prabilo apie reikšmingus pokyčius gyvenime. Paaiškėjo, kad žinoma moteris ieško naujų namų.
Daugiau nuotraukų (15)
Apie naują etapą ji atsivėrė „Žinių radijo“ laidoje „Lekiam į...“, kurią veda žurnalistė Fausta Marija Leščiauskaitė.
„Dabar mano gyvenime vyksta labai įdomus etapas. Ieškau vietos, kur gyventi Lietuvoje.
Šiais metais daug ką keisiu, jaučiuosi tam pasiruošusi, todėl dabar ieškau, kur norėčiau įsikurti.

G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona

Turiu nemažai reikalavimų, kurie dažniausiai susiję su praktiškumu, patogumu ir tuo, ko žmogui reikia kasdienybėje. Tačiau aš dabar važinėju po įvairias vietas ir žiūriu, ar su jomis „susikalbu“, ar jaučiu ryšį“, – kalbėjo V. Mičiulienė.
Pokalbio metu ji prabilo ir apie gyvenime padarytas klaidas.
Susiję straipsniai
J. Arlauskaitė-Jazzu pirmą kartą prabilo apie nėštumą ir vestuves

J. Arlauskaitė-Jazzu pirmą kartą prabilo apie nėštumą ir vestuves (2)

Vaidotas Žala paviešino jaukų kadrą su tėčiu: jam įteikta dovana sujaudino tūkstančius

Vaidotas Žala paviešino jaukų kadrą su tėčiu: jam įteikta dovana sujaudino tūkstančius

V. Garasto netektis palietė ir premjerės patarėją: atskleidė asmeninį ryšį su krepšinio legenda

V. Garasto netektis palietė ir premjerės patarėją: atskleidė asmeninį ryšį su krepšinio legenda

„Esu pridariusi daug nesąmonių, ir dėl kai kurių man tikrai gėda. Tai tarsi mano griaučiai spintoje.
Tačiau tuo metu tie sprendimai neatrodė kaip nesąmonės. Nedariau jų iš gero gyvenimo. Vis dėlto nieko nesigailiu.
Niekada nesielgiau piktybiškai – dariau taip, kaip tuo metu mokėjau, kaip galėjau išgyventi. Tiesiog tada kitokio kelio nemačiau“, – mintimis dalijosi aktorė.
Visą laidą išgirsti galite čia:
Violeta MičiulienėpokyčiaiNamai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.