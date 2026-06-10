Violetos Mičiulienės gyvenime – dideli pokyčiai

Apie naują etapą ji atsivėrė „Žinių radijo“ laidoje „Lekiam į...“, kurią veda žurnalistė Fausta Marija Leščiauskaitė.
„Dabar mano gyvenime vyksta labai įdomus etapas. Ieškau vietos, kur gyventi Lietuvoje.
Šiais metais daug ką keisiu, jaučiuosi tam pasiruošusi, todėl dabar ieškau, kur norėčiau įsikurti.
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Turiu nemažai reikalavimų, kurie dažniausiai susiję su praktiškumu, patogumu ir tuo, ko žmogui reikia kasdienybėje. Tačiau aš dabar važinėju po įvairias vietas ir žiūriu, ar su jomis „susikalbu“, ar jaučiu ryšį“, – kalbėjo V. Mičiulienė.
Pokalbio metu ji prabilo ir apie gyvenime padarytas klaidas.
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„Esu pridariusi daug nesąmonių, ir dėl kai kurių man tikrai gėda. Tai tarsi mano griaučiai spintoje.
Tačiau tuo metu tie sprendimai neatrodė kaip nesąmonės. Nedariau jų iš gero gyvenimo. Vis dėlto nieko nesigailiu.
Niekada nesielgiau piktybiškai – dariau taip, kaip tuo metu mokėjau, kaip galėjau išgyventi. Tiesiog tada kitokio kelio nemačiau“, – mintimis dalijosi aktorė.
Visą laidą išgirsti galite čia: