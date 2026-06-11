19-ąjį gimtadienį paminėjusi D. Banevič sekėjams padarė išimtį: įraše – nematyti kadrai

75,5 tūkst. sekėjų instagrame turinti Dominika įprastai čia dalijasi savo sporto pasiekimais, repeticijomis, tačiau gimtadienio proga ji padarė išimtį.
Ji parodė, kaip atšventė gimtadienį. Įamžintoje nuotraukoje matyti, kaip D. Banevič rankose laiko tortą ir rožių puokštę, o už jos – pripūsti šventiniai balionai su užrašu „19 Nicka“.
Pasidalintoje nuotraukų karusėlėje – ir daugiau akimirkų iš praėjusių metų.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
„Devyniolika!
+kelios akimirkos iš pastarųjų metų.
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Dėkinga, kad esu ten, kur esu šiandien, ir už žmones aplink mane!
Ačiū visiems už gimtadienio sveikinimus! Mes ir toliau šokame ir spindime!“ – rašė D. Banevič.