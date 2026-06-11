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52-ąjį gimtadienį švenčianti Rasa Vilkienė pribloškė gerbėjus: paviešino pikantiškus kadrus (6)

2026 m. birželio 11 d. 11:02
Lrytas.lt
Birželio 11-ąją žinoma sporto ir sveikos gyvensenos trenerė Rasa Vilkienė paminėjo savo 52-ąjį gimtadienį. Ta proga ji paviešino akį traukiančius kadrus, kurie gerbėjus privertė aiktelėti.
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Ketvirtadienio rytą R. Vilkienė pasidalijo įspūdingomis nuotraukomis iš fotosesijos, kurioje ji įsiamžino nusimetusi drabužius.
Kadruose trenerė vilkėjo tik juodos spalvos apatinius ir vos krūtinę dengiantį rožinį švarkelį.
Prie šio įvaizdžio ji priderino ilgaaulius rožinius aukštakulnius.

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„Su gimtadieniu mane.
Šiandien sustoju ir su dėkingumu pažvelgiu į savo gyvenimą. Į viską, ką patyriau, išmokau ir sukūriau.
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Gyvenime buvo ir pergalių, ir išbandymų, tačiau kiekviena patirtis mane stiprino. Valia, disciplina, sportas ir tikėjimas savimi visada padėjo eiti pirmyn.
Su metais supratau, kad amžius – tik skaičius. Svarbiausia išlikti savimi, puoselėti vidinę ramybę, mylėti, kurti ir džiaugtis gyvenimu.
Esu dėkinga už savo dukras, anūkę, artimuosius, sveikatą ir galimybę dirbti mylimą darbą, įkvėpti bei padėti žmonėms atrasti daugiau pasitikėjimo savimi.
Ačiū visiems, kurie yra mano gyvenimo dalis, palaiko ir eina kartu šiuo keliu.
Gyvenimas tęsiasi, o aš ir toliau renkuosi augti, mylėti, tikėti ir dalintis tuo, kuo tikiu.
Su meile ir dėkingumu, Rasa“, – rašė žinoma moteris.
Rasa VilkienėtrenerėGimtadienis
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