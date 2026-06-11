E. Dragūną papiktino vaizdas sostinės gatvėje: netrukus sureagavo V. Benkunskas

Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiame, tačiau vėliau pašalintame įraše jis pasidalijo nuotrauka, kurioje užfiksuotas ant šono nuvirtęs atliekų konteineris bei aplink išmėtytos šiukšlės.
Tokį vaizdą užfiksavęs atlikėjas kreipėsi į už teritorijos priežiūrą atsakingas tarnybas ir paragino operatyviau spręsti susidariusią situaciją.
„Ecoservis! Vilniaus švara! Šilo gatvė! Negaidinsiu 5 h! Po to pradėsiu...“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė E. Dragūnas.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Į atlikėjo įrašą netrukus sureagavo ir Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Pasak sostinės vadovo, apie situaciją buvo informuoti atsakingi asmenys, o problema netrukus išspręsta.
Susiję straipsniai
„Ačiū labai už pastebėjimą! Noriu informuoti, kad teritorija jau sutvarkyta“, – E. Dragūnui atsakė V. Benkunskas.
Tokios reakcijos sulaukęs atlikėjas neslėpė džiaugsmo.
„Neslėpsiu, nuostabu, kai reaguoja ir girdi. Lygis. Ačiū!“, – šalia V. Benkunsko žinutės ekrano nuotraukos rašė E. Dragūnas.
Po įrašu pasirodė ir vienos didžiausių aplinkotvarkos bendrovių Lietuvoje „Ecoservice“ komentaras – jie tikino, kad situacijos taip nepaliks.
„Ačiū, Sel, kad atkreipėte dėmesį. Tvarkinga aplinka rūpi ir mums! Atliekų konteinerių aikšteles prižiūrime nuolat, tačiau kai kuriose vietose atliekos vėl paliekamos ar išbarstomos netrukus po sutvarkymo. Šią aikštelę artimiausiu metu vėl sutvarkys mūsų darbuotojai“, – rašė „Ecoservice“.