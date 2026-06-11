Gintarė Gurevičiūtė išgyvena širdį veriančią netektį

Apie skaudžią netektį moteris pranešė savo „Instagram“ paskyroje.
G. Gurevičiūtės teigimu, jos močiutė pasaulį paliko birželio 6-ąją.
„Gyvenimas tik trumpa kelionė.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Šviesios kelionės, Mamute, nugyvenote nuostabiai gražius 94 metus.
Mylėkime ir branginkime vieni kitus, kol esame šalia.
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Gyvename tik kartą, todėl darykime tai pilna širdimi“, – jautriai rašė G. Gurevičiūtė.
Taip pat laidų vedėja pasidalijo jautria istorija apie savo senelius.
„Liūdna, kad neliko nei vieno iš senelių, bet gražioji šios liūdnos istorijos dalis yra įrodymas, jog amžina meilė egzistuoja.
Praėjusių metų pabaigoje iškeliavo tėtukas, o prabėgus pusmečiui prie jo prisijungė ir mamutė. Abu nugyveno po 94 metus, iš kurių net 70 metų kartu“, – istorija pasidalijo žinoma moteris.
Gintarė Gurevičiūtėmirėnetektis
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