Koncerto metu – jaudinantis prašymas FC Baseball: vaizdo įrašas sparčiai plinta internete

Koncerto metu atlikėjas iš publikos gavo raštelį, kuris, kaip netrukus paaiškėjo, slėpė ypatingą žinią.
Socialiniuose tinkluose išplitusiame vaizdo įraše užfiksuota akimirka, kai viena renginyje dalyvavusi pora kartu su minia sužinojo būsimo kūdikio lytį.
„Jei čia yra koks nors rimtas medicininis dokumentas ir ten daug raidžių, su savo disleksija aš apalpsiu“, – gavęs raštelį juokavo atlikėjas.
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Netrukus paaiškėjo, kad jame – būsimiems tėvams svarbi žinia.
„Berniukas“, – su šypsena ištarė T. Gaudiešius-FC Baseball.
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Šiuos žodžius publika pasitiko audringomis ovacijomis, o emocinga akimirka netrukus ėmė plisti ir socialiniuose tinkluose.
Įrašu iš koncerto dalijosi viena T. Gaudiešiaus-FC Baseball gerbėja.
„Keliu šitą video, tikėdamasi atrasti tuos žmones ir jiems jį persiųsti, kad turėtų gražų atsiminimą“, – rašė ji.
Vaizdo įrašas sulaukė didelio internautų dėmesio – jis buvo peržiūrėtas daugiau nei 25 tūkst. kartų.
Neeilinė akimirka sulaukė ir gausybės reakcijų internete.
„O dievai kaip mielai“; „Žiauriai gerai sugalvojo“, – įrašą komentavo žmonės.
Tautvydas Gaudiešius– FC BaseballKūdikislytis
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