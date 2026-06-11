Oksanai Pikul – netikėtas iššūkis: ar išdrįstum dėvėti „Orgazmą“?

Drąsus pavadinimas, išskirtiniai siluetai ir aiški žinutė apie malonumą gyventi jau dabar sulaukia dėmesio socialiniuose tinkluose. Tačiau pati kūrėja sako, kad tikrasis tikslas nėra šokiruoti.
„Norėjau sukurti prekės ženklą, kuris kalbėtų apie jausmą. Mes dažnai drabužius vertiname kaip būtinybę, tačiau jie gali suteikti emociją, pasitikėjimą savimi ir malonumą. Būtent apie tai ir yra „Orgazmas“, – pasakoja Viktorija.
Oksanai Pikul – netikėtas iššūkis
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Pristatydama naująją kolekciją stilistė nusprendė mesti iššūkį žinomoms Lietuvos moterims. Tarp jų – ir Oksana Pikul.
„Šie drabužiai nėra skirti visoms. Jie skirti moterims, kurios nebijo būti pastebėtos, nebijo komentarų ir nesitaiko prie kitų nuomonės. Oksana visada atrodė kaip moteris, kuri turi savo stilių ir nebijo išsiskirti. Todėl natūraliai kyla klausimas – ar ji išdrįstų dėvėti „Orgazmą“?“ – šypsosi kūrėja.
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Kodėl būtent „Orgazmas“?
Pasak Viktorijos, pavadinimas gimė ne atsitiktinai. Kurdama naują prekės ženklą ji ieškojo žodžio, kuris būtų įsimintinas, skambus ir suprantamas įvairiose šalyse.
„Norėjau, kad pavadinimas būtų drąsus, tarptautinis ir sukeltų emociją. Šiandien visi konkuruoja dėl dėmesio, todėl reikėjo kažko, ko neįmanoma pamiršti“, – sako ji.
Vis dėlto kūrėja pabrėžia, kad pavadinimas nėra susijęs vien su provokacija.
„Orgazmas man reiškia stipriausią malonumo pojūtį. Jausmą, kurį moterys patiria apsirengusios drabužį ir pasijunta ypatingomis. Būtent šią emociją ir norėjau perteikti“.
Drabužiai toms, kurios nebijo būti matomos
Pirmojoje kolekcijoje – sportinės kelnės, šortai, marškinėliai, marškiniai ir švarkai. Visi modeliai kurti taip, kad būtų lengvai derinami tarpusavyje ir sudarytų vientisą kapsulinį garderobą.
Tačiau pagrindinis išskirtinumas slypi ne modeliuose, o charakteryje.
Ilgesnės rankovės, platesni pečiai, laisvesni siluetai ir ryškios detalės kuria įvaizdį, kuris nelieka nepastebėtas. Kiekvienas drabužis pažymėtas prekės ženklo etikete, kuri iš karto traukia akį.
„Mano tikslas nėra aprengti minią. Noriu kurti moterims, kurios nebijo išsiskirti ir kurioms nesvarbu, ką pagalvos aplinkiniai“, – atvirai kalba stilistė.
Mada, kuri kviečia gyventi lengviau
Pasak Viktorijos, pagrindinė kolekcijos žinutė yra paprasta – gyvenimu reikia mėgautis.
„Žmonės dažnai per daug rimtai žiūri į save ir į aplinkinių nuomonę. Kartais užtenka vieno drąsesnio pasirinkimo, kad pradėtum jaustis laisviau. Mano drabužiai skirti ne tik vilkėti. Jie skirti jausti.“
Kūrėja įsitikinusi, kad „Orgazmas“ ateityje gali tapti ne tik drabužių ženklu. Jos planuose – namų bei automobilių kvapai, aksesuarai ir net energetiniai gėrimai.
Ar Lietuva pasiruošusi tokiam pavadinimui ir tokiam požiūriui į madą? Viena aišku jau dabar – abejingų „Orgazmas“ nepalieka.
Oksana Pikul-Jasaitienėkolekcijosstilistė
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