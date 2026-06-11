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Paviešintas vaizdo įrašas su Edmundo Kučinsko broliu: vienas dalykas prikaustė internautų dėmesį

2026 m. birželio 11 d. 19:45
Lrytas.lt
Trečiadienį socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame žinomas šalies dainininkas Edmundas Kučinskas (71 m.) įamžintas su retai matomu broliu Rimvydu.
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Įrašą paviešino pats E. Kučinskas, kuris tą padarė dėl ypatingos progos.
Pasirodo, birželio 10-ąją jo brolis švenčia gimtadienį.
Įrašą paviešinęs E. Kučinskas skyrė jam padėką ir prakalbo apie ypatingą jųdviejų ryšį.

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„Šiandien mano brolio gimtadienis!
Rimvydas jau daug metų yra mano koncertų slaptas ginklas. Aš būnu afišoje, o jis – siurprizas publikai, kuri jį priima taip šiltai, kad kartais pasijuntu kaip svečias savo paties koncerte.
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Tad kas žino, jei brolis būtų pasirinkęs profesionalaus dainininko kelią, gal aš dabar būčiau žinomas kaip „jo brolis, kuris irgi dainuoja“.
Jei abejojate tokiu scenarijumi, paklausykite, kaip Rimvydas atlieka savo kūrybos dainą. Broli, ačiū, kad esi šalia gyvenime ir scenoje! Būk sveikas ir laimingas!“, – rašė E. Kučinskas.
Po įrašu pasipylė gerbėjų sveikinimai ir pagyros.
„Rimvydas ne tik puikus dainininkas, bet ir charizmatiškas švenčių vedėjas, nuostabus kolega, nuoširdus žmogus!“, – rašė viena internautė.
„Šaunūs tie Kučinskiukai“, – pridūrė kita.
„Sveikinimai... Juk abu broliai Dievulio apdovanoti muzikiniais gabumais ir labai puiku!“ – rašė dar viena.
Edmundas Kučinskasbrolis

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