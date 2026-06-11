Socialinius tinklus sprogdina netikėtas R. Rudoko įrašas: prabilo apie moteris

„Tik Toke“ pasidalinta įrašu iš renginio, kuomet kalbėdamas ant scenos žinomas vyras kalbėjo apie moteris.
Aktorius akcentavo, kad namuose vyrai turi turėjo kažkiek savos erdvės ir pateikė šmaikščių pavyzdžių.
„Vyras juk turi namuose turėti bent kažką savo, ar ne? Bent kokią vietą. O kas yra namai? Kieno tai teritorija? Moters! Ir čia jau nieko nepakeisi.
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Visur yra moters daiktai, visur yra moters spintos, rūbinės, viskas yra moters. O vyro daiktai kur namuose?
Garaže? Reikia iš pradžių turėti garažą nes kol jo neturėjau, mano daiktai buvo balkone ir netgi triusikai“, – sakė jis.
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Įrašas sulaukė daugybės dėmesio – jau buvo peržiūrėtas beveik 40 tūkst. kartų, o komentarų skiltyje žmonės dalijosi, jog situacija jiems pažįstama.
Ramūnas RudokasMoterysTikTok
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