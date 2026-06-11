Sostinės širdyje – unikalus renginys: susirinko gausus būrys žinomų žmonių

Trečiadienio vakarą pačioje Vilniaus širdyje – Rotušėje – paminėta „WoW University“ mokslo metų baigimo šventė, į kurią susirinko dėstytojai, tarybos nariai, stipendijų steigėjai, socialiniai partneriai, rėmėjai ir visi kiti, kurie nuoširdžiai palaiko moterų ir merginų norą mokytis visą gyvenimą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Universiteto steigėja, vizionierė ir socialinių projektų kūrėja, antreprenerė Inga Putna šia iškilminga proga dėkojo bendražygiams, džiaugėsi pasiekimais bei dalijosi ateities planais.
Šventės svečius tiesiog užbūrė fortepijono virtuozo Petro Geniušo atliekamos muzikos garsai. „Šiam vakarui ieškojau vau kūrinio“, – sveikindamas „WoW University“ bendruomenę su sėkminga mokslo metų pabaiga sakė fortepijono genijus, profesorius P. Geniušas.
Renginyje dalyvavo verslo, kultūros ir žiniasklaidos atstovai, tarp jų – Erin Gainer‑Grigaliūnienė, Kristina Meidė, Katažina Zvonkuvienė, Jolanta Svirnelytė, Giedrė Žičkytė, dr. Tomas Vaičiūnas, Ieva Dūdaitė, Agnė Grigaliūnienė ir kiti.
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Prasminga ir motyvuojančia kalba absolventes ir visą „WoW University“ bendruomenę sveikino ir palaikymo žodžius nuo pirmosios ponios Dianos Nausėdienės perdavė LR prezidento patarėja Vaida Budzevičienė.
Vakaro metu universiteto atstovai pasidžiaugė ir nauju tarptautiniu įvertinimu – „WoW University“ tapo „People and Planet First“ sertifikuota nevyriausybine organizacija. Šis tarptautinis sertifikatas patvirtina, kad universitetas yra socialiai atsakingas, tvarus ir pirmiausia siekiantis teigiamo poveikio žmonėms ir planetai.
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Šventėje netrūko ne tik muzikos ir gražių sveikinimų žodžių, bet ir jautrių kalbų, linkėjimų bei realių, gyvenimo pokytį patyrusių moterų liudijimų, privertusių ne vieną salėje sėdintįjį nubraukti ašarą.
Pasak I. Putnos, „WoW University“ šie metai buvo ypatingi, nes įvyko pirmasis „1000 moterų projekto“ sezonas. Norą dalyvauti projekte išreiškė daugiau nei 1200 mamų – būtent tiek registracijų sulaukta paskelbus startą. Partnerių, rėmėjų ir „WoW“ bendruomenės dėka buvo išdalinta 500 stipendijų. Projektas subūrė net 44 skirtingų patirčių moteris savanores ir įtraukė 9 užsienyje gyvenančias lietuves. Taip pat prie projekto prisijungė 483 mentoriai.
Dėkodama komandai, rėmėjams, partneriams ir savanoriams, I. Putna ypač džiaugėsi „1000 moterų projektu“.
„Projektas lėmė realius pokyčius moterų gyvenime. Moterys pradėjo labiau pasitikėti savimi, pajuto, kad gali, yra motyvuotos keistis. Kai projektui pasibaigus paprašėme jų vaikų nupiešti, kaip pasikeitė mamos, jų piešiniai kalbėjo apie sugrįžusią šypseną mamos veide, apie atsiradusią drąsą svajoti.
Labai džiaugiamės šiuo projektu ir didžiuliu būriu žmonių, kurie pamatė jo prasmę ir susibūrė padėti vienišoms mamoms. Dėstytojai, mentoriai, verslininkai, savivaldybių vadovai ir daugybė kitų nuostabių žmonių susivienijo, skyrė savo laiką ir energiją, kad moterys gautų reikiamą palaikymą.
Pasibaigus projektui, vėl renkame paramą, nes norime rudenį startuoti su antra projekto banga. Siekiame, kad „1000 moterų projektas“ būtų ne tik tęstinis, bet visuotinis, visos Lietuvos, nes visiems turi rūpėti vienišos mamos, kurios be socialinių išmokų gyventų žemiau skurdo ribos. Mūsų tikslas yra įduoti meškerę, suteikti pasitikėjimo ir drąsos kurti savo gyvenimą. Visos komandos svajonė – rudenį stipendijas suteikti ne 500, o 1000 moterų“, – kalbėjo ji.
Taip pat I. Putna džiaugėsi komandoje gimusiu nauju projektu „Rocket Generation“. Būtent todėl šventės pradžioje svečiai ant kėdžių rado ledinukų, o ant jų – naujo „WoW University“ projekto logotipą ir QR kodą, vedantį į projekto puslapį.
„Penkerius metus vykdytas ir vystytas projektas „Future Heroes“ užaugino viziją, kaip sukurti dar didesnę vertę Lietuvos moksleivėms. Todėl jau nuo rudens startuos naujas socialinis projektas „Rocket Generation“, kuris bus platesnis ir apims daugiau mokslo sričių. Labai svarbu paminėti, kad prie šio projekto jungiasi akademiniai partneriai – VU, KTU, VDU, „Vilnius Tech“ STEAM centrai, STEAM centrų asociacija ir „Mokslo sala“.
Kartu su šia ekosistema sukursime vertę kiekvienai jaunai merginai. Naujajame projekte „Rocket Generation“ bus kalbama ne tik apie lyderystę, antreprenerystę bei kuriami socialiniai projektai; jis apims ir STEAM žinias, darbą laboratorijoje, eksperimentavimą kosmoso, lazerių, robotikos, ateities miestų inžinerijos ir kitose srityse.
Tikimės, kad dirbdamos su mokslininkais, kurdamos prototipus ir eksperimentuodamos, merginos augins pasitikėjimą savimi ir atras savo talentą. Taip, stiprindami mokslo, inovacijų ir ekonomikos sritis, prisidėsime prie Lietuvos ateities. Naujas projektas startuos jau lapkritį, tad nekantriai jo laukiame“, – pasakoja universiteto vadovė.
Jautrus, kupinas gražiausių emocijų, atvirumo ir net ašarų vakaras užbaigtas įspūdingu vaikų choro „Ugnelė“ pasirodymu. 50 pasipuošusių jaunųjų choristų atliko įkvepiančią žinomo JAV kompozitoriaus Jimo Papouliso dainą „Kusimama“, skatinančią tikėti savimi, išlikti stipriam sunkumų akivaizdoje, drąsiai remtis savo vertybėmis, rinktis viltį, o ne pyktį, pajusti ryšį su kitais žmonėmis ir pasauliu.