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Aušrietis A. Gedvilas gimtadienį paminėjo trankiai: jame – pusnuogės šokėjos

2026 m. birželio 12 d. 18:36
Lrytas.lt
Aušrietis Aidas Gedvilas neseniai praūžusį gimtadienį prisimins ilgai. Parlamentaras sulaukė jį patį pribloškusios staigmenos – pasveikinti jo atvyko beveik nuogos egzotinių šokių šokėjos.
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Žmonės.lt pasiekė vaizdo įrašas, kuriame matyti, jog politiko 60-mečio šventėje buvo ne tik gausus būrys žinomų veidų, bet ir netikėtų svečių.
Vienos jų – užfiksuotos burleskos šokėjos, kurios susirinkusiuosius linksmino kone visiškai nuogos.
Tiesa, šis šou A. Gedvilui buvo staigmena. Žiniasklaidai jis patvirtino, jog tokio pasirodymo tikrai nesitikėjo.

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Jubiliejų parlamentaras minėjo sostinės restorane „MOTIF“.
Jį sveikino partiečiai – Robertas Puchovičius, Remigijus Žemaitaitis, atvyko ir broliai Lavrinovičiai su žmonomis.
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