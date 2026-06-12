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Kremliaus režimą palaikantis P. Vanagas parodė dukrą: viena detalė itin patraukė dėmesį (1)

2026 m. birželio 12 d. 15:04
Lrytas.lt
Kremliaus režimą palaikanti dailiojo čiuožimo žvaigždė Margarita Drobiazko (52 m.) pastaraisiais mėnesiais socialiniuose tinkluose itin aktyviai dalijasi savo kasdienybės akimirkomis.
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Šį kartą ji pasidalijo, kaip Povilas Vanagas bendrauja su judviejų dukra Nikolina.
Instagrame paviešintame kadre matyti, kad vairuodamas automobilį čiuožėjas ant kelių buvo pasisodinęs dukrą.
Nors pora gyvena Rusijoje, girdėti, kad su Nikolina Povilas kalbėjo lietuviškai.

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„Į kelią, į kelią žiūrėk, į kelią žiūrėk, tenai žiūrėk, Nika, taip“, – dukrai sakė čiuožėjas.
Primename, kad prieš dvejus metus Lietuvos prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo iš M.Drobiazko atėmė Lietuvos pilietybę.
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Margarita DrobiazkoPovilas Vanagasdukra
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