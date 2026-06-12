Šį kartą ji pasidalijo, kaip Povilas Vanagas bendrauja su judviejų dukra Nikolina.
Instagrame paviešintame kadre matyti, kad vairuodamas automobilį čiuožėjas ant kelių buvo pasisodinęs dukrą.
Nors pora gyvena Rusijoje, girdėti, kad su Nikolina Povilas kalbėjo lietuviškai.
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„Į kelią, į kelią žiūrėk, į kelią žiūrėk, tenai žiūrėk, Nika, taip“, – dukrai sakė čiuožėjas.
Primename, kad prieš dvejus metus Lietuvos prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo iš M.Drobiazko atėmė Lietuvos pilietybę.
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Tai padaryti rekomendavo Pilietybės reikalų komisija, argumentuodama jos viešai reiškiamu palaikymu karą Ukrainoje vykdančiam Kremliaus režimui.
Margarita DrobiazkoPovilas Vanagasdukra
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