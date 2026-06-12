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Tragiškai žuvusio Mindaugo Kiero žmona parodė, kaip įprasmino jo atminimą: „Legenda tęsiasi“

2026 m. birželio 12 d. 16:10
Lrytas.lt
Praėjus 10 mėnesių po buvusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės kapitono Mindaugo Kiero (1980–2025) netekties, jo atminimas išlieka gyvas ne tik artimųjų, bet ir visos šalies žmonių širdyse. Dabar Mindaugo žmona, svetingumo verslo ekspertė, mokymų trenerė, restoranų gidė ir dėstytoja Jurgita Kierė parodė, kaip nusprendė įprasminti jo atminimą.
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Moteris ėmėsi iniciatyvos, apie kurią ji prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
Jurgita pristatė išskirtinius marškinėlius, papuoštus 33 numeriu ir ledo ritulininko pavarde.
Taip pat portalui Lrytas ji atskleidė, kad pasirodys ir Mindaugui atminti skirtos kepurės, ženkliukai bei raktų pakabukai.

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„33. Mindaugo legenda tęsiasi.
Yra žmonių, kurie išeina, bet niekada neišeina iš prisiminimų ir mūsų pokalbių. Jie lieka istorijose, juoke, garsiai paleistose dainose, vakaruose su savais ir tame jausme, kad kažkur vis dar eina šalia...
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Mindė buvo vienas iš tokių žmonių. Su savo energija, charizma, žmonėmis aplink ir tuo ypatingu jausmu, kurį palikdavo po savęs. Tokie žmonės tampa legenda ne todėl, kad stengiasi ja būti — o todėl, kad paliečia labai daug gyvenimų.
Todėl paleidau KIERO @hockeypunks marškinėlius su jo pavarde ir legendiniu numeriu 33.
Ne tik kaip drabužį, o kaip prisiminimą. Kaip bendrystę. Kaip būdą neštis Mindę kartu — koncertuose, mieste, kasdienybėje, tarp savų.
33. KIERAS su mumis“, – rašė J. Kierė.
Mindaugas Kierasnetektisatminimas

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