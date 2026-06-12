ŽmonėsVeidai ir vardai

Žaibiškai plinta R. Mackevičiaus jaunystės vaizdo įrašas: internautams užkliuvo netikėta detalė (1)

2026 m. birželio 12 d. 12:27
Lrytas.lt
Pastaruoju metu socialiniuose tinkluose vis pasirodo seni vaizdo įrašai, kuriuose įamžinti žinomi šalies žmonės. Šį kartą internautų dėmesį patraukė laidų vedėjo Rolando Mackevičiaus vaizdo įrašas, kuriame jis buvo įamžintas prieš daugiau nei 25 metus.
Daugiau nuotraukų (12)
Įrašą socialiniame tinkle „Instagram“ paviešino LRT.
Jame R. Mackevičius įamžintas su kitu jaunuoliu – jų buvo klausiami klausimai apie santykius ir gyvenimą.
Rolando buvo paklausta, ar jis randa laiko merginoms. Šis tarė: „Užtenka.“

K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją

Taip pat vaikinai atsakė į klausimą apie tai, ką jie norėtų pakeisti moksleivių gyvenime.
„Jeigu jis norės, jam liks laiko, tačiau reikia jį kažkaip sudominti, kad jis geriau paskaitytų knygą negu parūkytų.
Susiję straipsniai
Paviešintas vaizdo įrašas su Edmundo Kučinsko broliu: vienas dalykas prikaustė internautų dėmesį

Paviešintas vaizdo įrašas su Edmundo Kučinsko broliu: vienas dalykas prikaustė internautų dėmesį

Gintarė Gurevičiūtė išgyvena širdį veriančią netektį

Gintarė Gurevičiūtė išgyvena širdį veriančią netektį

Kristinai Meseguer prireikė medikų pagalbos

Kristinai Meseguer prireikė medikų pagalbos (1)

Žmogus pasirinks gyvenimą, tokį, kokį nori, bet jam reikia padėti“, – mintimis dalijosi Rolandas.
Įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – nuostabos neslėpė ir žinomi žmonės.
„Su nasosu. Iškart dukrytę Meilę matau iš akių ir bruožų“, – rašė Karolina Meschino.
„Meilė yra visiška Rolando kopija! Omg koks geras video“, – rašė Elena Puidokaitė-Atlanta.
„Knygos taip ir nepasirinkai“, – pridūrė Mantas Katleris.
Rolandas Mackevičiusarchyviniai kadraipraeitis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.