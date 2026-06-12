Įrašą socialiniame tinkle „Instagram“ paviešino LRT.
Jame R. Mackevičius įamžintas su kitu jaunuoliu – jų buvo klausiami klausimai apie santykius ir gyvenimą.
Rolando buvo paklausta, ar jis randa laiko merginoms. Šis tarė: „Užtenka.“
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Taip pat vaikinai atsakė į klausimą apie tai, ką jie norėtų pakeisti moksleivių gyvenime.
„Jeigu jis norės, jam liks laiko, tačiau reikia jį kažkaip sudominti, kad jis geriau paskaitytų knygą negu parūkytų.
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Žmogus pasirinks gyvenimą, tokį, kokį nori, bet jam reikia padėti“, – mintimis dalijosi Rolandas.
Įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – nuostabos neslėpė ir žinomi žmonės.
„Su nasosu. Iškart dukrytę Meilę matau iš akių ir bruožų“, – rašė Karolina Meschino.
„Meilė yra visiška Rolando kopija! Omg koks geras video“, – rašė Elena Puidokaitė-Atlanta.
„Knygos taip ir nepasirinkai“, – pridūrė Mantas Katleris.