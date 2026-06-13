Adrina peržengė koncerto ribas: Kaune nugriaudėjo didžiausias jos karjeros šou

Praėjus vos pusantrų metų po pirmojo solinio pasirodymo, atlikėja sausakimšame slėnyje sukūrė vakarą, peržengusį įprasto koncerto ribas: tūkstančiai gerbėjų, specialiai šiam pasirodymui kurti įvaizdžiai, 52 metrų pločio scena, 300 kv. metrų LED ekranas, 20 profesionalių šokėjų ir būrys ryškių scenos svečių, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Dar likus šešioms savaitėms iki renginio visi bilietai buvo išpirkti – tai tapo pirmuoju ženklu, kad žiūrovų laukia išskirtinis vakaras. Dainų slėnyje Adrinos pasirodymui iškilo įspūdinga scena, kurią daugiau nei 100 žmonių komanda statė dvi paras, o viso šou metu ją papildė preciziškai sustyguotos šviesos, specialieji efektai, galingas garsas ir didelio masto vizualiniai sprendimai.
Kiekviena daina virto atskiru reginiu. Scenoje netrūko energingų choreografijų, masinių pasirodymų ir gyvai ritmą diktavusios ritmo grupės, o didžiausi, milijonus perklausų internete renkantys Adrinos hitai skambėjo kartu su tūkstantinės publikos balsais. Nuo pirmųjų akordų iki finalinių kūrinių slėnyje tvyrojo šventinė atmosfera, o pasibaigus šou gerbėjai dar ilgai nenorėjo skirstytis.
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Didžiausią Adrinos karjeros vakarą sustiprino ir netikėti susitikimai su ryškiais scenos vardais. Kartu su atlikėja pasirodė Naglis Bierancas, popmuzikos legenda Džordana Butkutė, publikos numylėtiniai „Žemaitukai“, energingieji „Sadboi“ bei „Lietuvos balso 2023“ nugalėtojas Anyanya Udongwo, publiką nustebinęs lietuviškai atliekamu Adrinos kūriniu „Kodėl“. Kiekvienas bendras pasirodymas tapo dar viena vakaro kulminacija ir kėlė žiūrovus iš vietų.
Ne mažiau dėmesio sulaukė ir išskirtinis Adrinos sceninis įvaizdis. Koncerto metu atlikėja pasirodė su dviem specialiai šiam šou kurtais kostiumais, tarp kurių – garsios brazilų dizainerės Serenos Coelho sukurta suknelė. Kiekviena detalė – nuo kostiumų iki vaizdo projekcijų – buvo apgalvota taip, kad publika pajustų ne eilinį koncertą, o pasaulinio lygio popmuzikos šou po atviru dangumi.
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„Dar prieš pusantrų metų svajojau apie savo pirmąjį solinį koncertą, o šiandien jau stoviu prieš tūkstančius žmonių ir vis dar sunku patikėti, kad tai vyksta iš tikrųjų. Ačiū kiekvienam žiūrovui už jūsų energiją, balsus ir meilę. Ačiū mano komandai, kuri širdimi gyveno šiuo projektu mėnesių mėnesius. Šis vakaras dar kartą parodė, kad kartu galime sukurti tai, kas atrodo neįmanoma“, – po koncerto kalbėjo Adrina.
Savo emocijomis dalijosi ir žiūrovai. „Vau, tiesiog vau. Geriausias koncertas mano gyvenime. Viskas buvo taip gražu ir įspūdinga, kad dar sunku atsigauti. Tiek šokom, kad net sunku paeiti. Tai buvo geriausias vasaros sezono atidarymas, kokį galiu įsivaizduoti. Ačiū, Adrina!“ – prie Dainų slėnio vartų sakė Gabrielė iš Kauno.
Po šio vakaro tapo akivaizdu, kad Adrina neabejotinai kelia kartelę Lietuvos popmuzikos scenai. Dainų slėnyje pristatytas šou parodė, kad atlikėja nebijo svajoti, rizikuoti ir ieškoti naujų būdų nustebinti savo publiką.
Nors Dainų slėnio emocijos dar ilgai išliks žiūrovų atmintyje, Adrina jau žvelgia į kitą karjeros etapą. 2027 m. vasario 13 d., šeštadienį, Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiantis atlikėjos pasirodymas žada dar ambicingesnį, didesnį ir daugiau netikėtumų kupiną reginį bei nepamirštamą Valentino dienos savaitgalį.
„Suprantu, kad pranokti tai, ką sukūrėme šiandien Dainų slėnyje, bus nelengva, bet mintyse jau turiu būsimo šou viziją ir žinau, kad su komanda mes ją tikrai paversime realybe. Pakėlėme kartelę beprotiškai aukštai tad dabar savo klausytojams negaliu duoti mažiau. Dabar reikia šiek tiek poilsio ir netrukus kibsim į darbus planuojant „Žalgirio“ areną“, – sakė Adrina.
Jeigu Dainų slėnis buvo kartelės pakėlimas, „Žalgirio“ arena žada tapti istoriniu šuoliu. Koncerto bilietus platina „Bilietai.lt.