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D. Ibelhauptaitė neslėpė emocijų: jos vyrui D. Fletcheriui skirtas prestižinis įvertinimas

2026 m. birželio 13 d. 13:17
Lrytas.lt
Režisierė Dalia Ibelhauptaitė socialiniuose tinkluose pasidalijo džiugia žinia – jos vyras, britų aktorius ir režisierius Dexteris Fletcheris sulaukė išskirtinio įvertinimo.
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Paskelbtame Karaliaus gimtadienio apdovanojimų sąraše D. Fletcheriui suteiktas Britų imperijos ordino karininko (OBE) titulas už nuopelnus kino ir televizijos sričiai.
Džiaugdamasi vyro pasiekimu D. Ibelhauptaitė neslėpė emocijų.
„Šiandien Dexteriui Britanijos karalius suteikė OBE titulą už veiklą kine ir televizijoje!

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Labai didžiuojuosi savo vyru, nes jo gimtoji šalis įvertino 54 metų kūrybinį darbą – ne kiekvienas vaikas iš darbininkų šeimos turi galimybių ir jėgų įveikti daugybę gyvenimo siunčiamų barjerų.
Nežinau, ar tai 100 proc. faktas, bet manau, kad Dexteris – pirmasis Lietuvos pilietis, gavęs OBE“, – socialiniuose tinkluose rašė ji.
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OBE (Officer of the Order of the British Empire) – vienas reikšmingiausių Jungtinės Karalystės valstybinių apdovanojimų. Jis skiriamas žmonėms už išskirtinius profesinius pasiekimus ir reikšmingą indėlį įvairiose srityse – nuo kultūros ir meno iki mokslo ar visuomeninės veiklos.
Dexteris Fletcheris kino pasaulyje gerai žinomas tiek kaip aktorius, tiek kaip režisierius. Per ilgus kūrybos metus jis dirbo prie ne vieno tarptautinio dėmesio sulaukusio projekto.
Tarp ryškiausių jo režisuotų darbų – muzikinė biografinė juosta „Rocketman“, filmai „Eddie the Eagle“ ir „Sunshine on Leith“.
Dalia IbelhauptaitėDexteris Fletcheris

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