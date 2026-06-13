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Ieva Voveris pranešė netikėtą žinią: „Atėjo laikas“

2026 m. birželio 13 d. 10:02
Lrytas.lt
Nuomonės formuotoja Ieva Voveris po beveik dviejų dešimtmečių, praleistų svetur, ryžosi svarbiems gyvenimo pokyčiams – kartu su vyru ir vaikais grįžo gyventi į Lietuvą. Apie šį sprendimą ji pranešė socialiniuose tinkluose.
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„Po 17 metų emigracijos priėmiau svarbų sprendimą – grįžti gyventi į Lietuvą.
Per tuos metus gyvenimas mane vedė per įvairias šalis, patirtis, pažintis ir pamokas. Užaugau kaip žmogus, sukūriau šeimą, pamačiau pasaulį ir išmokau vertinti tai, ką dažnai suprantame tik būdami toli nuo namų.
Lietuva man visada liko daugiau nei vieta žemėlapyje. Tai mano šaknys, kalba, žmonės, vaikystės prisiminimai ir jausmas, kurio niekur kitur nepavyko atrasti.

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Grįžtu ne todėl, kad kažkur buvo blogai. Grįžtu todėl, kad jaučiu, jog atėjo laikas. Laikas būti arčiau šeimos, gamtos, savo kultūros ir kurti naują gyvenimo etapą ten, kur viskas prasidėjo.
Po 17 metų svetur sakau: „Labas, Lietuva“, – rašė ji.
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Kaip anksčiau atskleidė Ieva, po sugrįžimo šeima įsikūrė Kaune.
Jos įrašas instagrame per trumpą laiką sulaukė didelio sekėjų dėmesio – daugiau nei 2 tūkst. patiktukų ir dešimčių komentarų. 
„Kuo toliau, tuo daugiau mūsų. Geras sprendimas, Ieva, bus viskas gerai, didžiausios sėkmės“, – rašė viena sekėja.
„Aš tiesiog žinojau, kad taip bus. Esu grįžusi po devynerių metų emigracijos ir jau aštuonerius metus gyvenu Lietuvoje – viskas sklandžiai“, – savo patirtimi dalijosi kita.
Netrūko ir trumpesnių, tačiau ne mažiau emocingų reakcijų: „Valio! Nuostabi žinia“, „Pats geriausias sprendimas“, „Pamatysit, patiks“, „Nu ir valio, kaip smagu už vaikus“, „Sveiki sugrįžę, viskas bus gerai“.
Ieva VoverisŠeimapersikėlimas

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