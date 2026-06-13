Nuotraukas savo „Instagram“ paskyroje paviešino pats D. Motiejūnas.
Įamžintose akimirkose matyti, kaip jiedu pozuoja fotografams, negailėdami plačių šypsenų.
Itin akį traukė įspūdingas B. Gaižauskaitės įvaizdis, su kuriuo ji atrodė tarsi deivė.
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Brigita vilkėjo baltą nertą suknelę, papuoštą dideliais perlų spalvos karoliukais ir ilgais kutais.
Prie jos prisiderino ir mylimasis, kuris savo kaklą papuošė perlų vėriniu.
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Pora paviešino ir daugiau akimirkų iš įsimintino savaitgalio – jo metu jiedu Monake stebėjo prestižines „Grand Prix“ lenktynes.
„Monako Grand Prix savaitgalis“, – rašė krepšininkas.
Donatas MotiejūnasporaNuotraukos
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