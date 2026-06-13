Švenčiamas ne tik 445-asis Alytaus gimtadienis, bet ir žmonos Aurelijos gimimo diena – jai sukako 41-eri.
Šia proga N. Cesiulis socialiniuose tinkluose pasidalijo jaukiu kadru su žmona ir skyrė trumpą, tačiau jautrų sveikinimą.
„Su gimtadieniu, mylimas Alytau! Su gimtadieniu, mylima žmona! Likimo ženklai, kai sutampa dvi svarbiausios šventės gyvenime“, – feisbuke rašė meras.
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Paviešintoje nuotraukoje pora įsiamžino žalios spalvos fone. Dėmesį patraukė ir Aurelijos įvaizdis – ji pasirinko sodraus žalio atspalvio suknelę.
Satino audinys, plunksnų detalės ir išraiškinga apykaklė sukūrė išskirtinį, šventišką įvaizdį.
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Pasirinkta spalva, panašu, neatsitiktinė – šių metų Alytaus gimtadienio šventė vyksta su šūkiu „Žalio krašto – žalia ir širdis“.
445-ojo miesto gimtadienio renginiai Alytuje vyksta birželio 12–14 dienomis.