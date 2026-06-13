Oro pavojus sujaukė O. Pikul kelionę: „Noriu namo“

Apie situaciją O. Pikul pranešė socialiniuose tinkluose.
„Prieš pat nusileidžiant Lietuvoje. Mes vėl pakilome į viršų. Jau leidomės“, – šalia telefono ekrano nuotraukos, kurioje matyti perspėjimo pranešimas, rašė ji.
Kiek vėliau paaiškėjo, kad lėktuvas buvo nukreiptas į Rygą.
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„O mes va Rygoje pastovėjome. Tikriausiai užsipylė kuro, kaip suprantu, ir skraidins mus atgal į Vilnių, nes oro pavojus atšauktas“, – sekėjus informavo O. Pikul.
Vis dėlto ilga kelionė žinomą moterį kaip reikiant išvargino. Vaizdo įraše iš lėktuvo ji neslėpė nuovargio ir prisipažino nekantraujanti grįžti namo.
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„Nu savijautėlė tai koma. Visas tas laikas prieš, tada skrydis 10 valandų, tada persėdimas Stambule, laukimas ir skrydis iš Stambulo į Vilnių, tada Rygoje pabuvimas. Liko dar į kokį Dubajų. Nebeišlipčiau, o šliaužčiau iš lėktuvo. Noriu namo“, – kalbėjo O. Pikul.
Primename, kad šeštadienio rytą Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas perspėjimas apie galimą oro pavojų, tačiau vėliau jis atšauktas.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, iš pradžių fiksuotas objektas vėliau identifikuotas kaip meteorologinis balionas, o gyventojai paraginti ir toliau išlikti budrūs.