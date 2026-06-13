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Paaiškėjo, kiek pernai uždirbo Monika Liu: suma – šešiaženklė

2026 m. birželio 13 d. 14:10
Lrytas.lt
Viena ryškiausių Lietuvos scenos atlikėjų Monika Liu gali pasidžiaugti ne tik sėkminga muzikine veikla, bet ir solidžiais finansiniais rezultatais.
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Registrų centro duomenys rodo, kad atlikėjos valdoma mažoji bendrija „Liunatik“ ir praėjusiais metais išliko pelninga.
Tiesa, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, rodikliai kiek sumažėjo.
Monikos Liubinaitės įkurta MB „Liunatik“ veikia nuo 2021 metų, o pagrindinė jos kryptis – pramogų ir laisvalaikio veikla.

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Praėjusiais metais bendrovės apyvarta perkopė 216 tūkst. eurų, o uždirbtas pelnas priartėjo prie 158 tūkst. eurų.
Palyginimui, metais anksčiau finansiniai rezultatai buvo dar solidesni – tuomet pajamos viršijo 232 tūkst. eurų, o pelnas perkopė 172 tūkst. eurų.
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