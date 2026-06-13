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Po 15 metų televizijoje – atviras Karolinos Liukaitytės prisipažinimas: „Buvo dingusi prasmė“ (1)

2026 m. birželio 13 d. 11:11
Lrytas Premium nariams
15 metų televizijos ritmu gyvenusi Karolina Liukaitytė (37 m.) šiandien mėgaujasi visai kitokia kasdienybe – daugiau tylos, mažiau skubėjimo ir visai kiti prioritetais.
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Karolina LiukaitytėLNKIšėjimas
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