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Po 15 metų televizijoje – atviras Karolinos Liukaitytės prisipažinimas: „Buvo dingusi prasmė“
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2026 m. birželio 13 d. 11:11
Lrytas Premium nariams
15 metų televizijos ritmu gyvenusi Karolina Liukaitytė (37 m.) šiandien mėgaujasi visai kitokia kasdienybe – daugiau tylos, mažiau skubėjimo ir visai kiti prioritetais.
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Karolina Liukaitytė
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