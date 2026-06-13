Po vestuvių socialinius tinklus užliejo šventės akimirkos, tačiau internautų dėmesį netrukus patraukė ne tik ceremonija.
Socialiniame tinkle „TikTok“ pasirodė įrašas, kuriame buvo lyginamos A. Lapinskienės socialiniuose tinkluose publikuotos nuotraukos ir vestuvių kadrai.
„Instagramas vs realybė“, – prie įrašo, kurį galite pamatyti čia, rašė jo autorius.
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Įrašas greitai sulaukė dėmesio – surinko daugiau nei 300 tūkst. peržiūrų ir šimtus komentarų.
Dalis internautų neslėpė nuostabos ir nevengė kandžių replikų.
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„O siaube“, „Baisu“, „Ar jūs rimtai?“, „Filtrai ir kaukės daro stebuklus“, „80 proc. tokių pačių influencerių – nieko naujo“, – rašė komentatoriai.
Vis dėlto netrūko ir A. Lapinskienę gynusių žmonių.
„Nepavydėkit, visų pirma visi pažiūrėkit į save“, „Ir ką?“, – nuotaką užtarė internautai.
Pora susituokė ne pirmą kartą. Pirmuosius aukso žiedus jie sumainė prieš beveik šešerius metus.
Anuomet A. Lapinskienė į santuokos ceremoniją vyko pas tuo metu laisvės atėmimo bausmę atliekantį vyrą. Tuomet ji yra užsiminusi, kad romantikos tąkart nebuvo daug.
Šįkart ceremonija vyko Vilniaus Šv. Konstantino ir Mykolo cerkvėje, kur santuoką palaimino dvasininkas.
Vestuvių dieną nuotaka pasirinko baltą, ilgą suknelę ir nuometą, o jaunikis vilkėjo baltą švarką bei juodas kelnes.
Primename, kad Laimono Lapinsko vardas viešojoje erdvėje skambėjo ne kartą. „Lapinų“ grupuotė buvo laikoma viena žiauriausių Vilniuje veikusių nusikalstamų grupuočių.
2005 metais Vilniaus apygardos teismas L. Lapinską pripažino kaltu dėl sunkių nusikaltimų, tarp jų – dviejų nužudymų, pasikėsinimo nužudyti, nusikalstamo susivienijimo organizavimo, kūno sužalojimų, kankinimo, narkotikų platinimo bei turto prievartavimo. Tuomet jam buvo skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė.