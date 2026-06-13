„Na ką, dar nesikeliat? Gulinėjat? Klausykit, taip negalima“, – tokiais žodžiais šeštadienio rytą vaizdo įrašą instagrame pradėjo Ž. Grigaitis.
Iš pasidalytų kadrų matyti, kad rytą žinomas vyras leido Lietuvos pajūryje – vaikštinėjo paplūdimiu ir kreipėsi į savo sekėjus.
Vėliau įrašą Ž. Grigaitis pratęsė filosofiškesnėmis mintimis apie požiūrį į gyvenimą.
Susiję straipsniai
„Mes viską darom geriau ir net už kaimynus. Lai jie pavydi, bet mes judam į priekį ir sakom – už gražų gyvenimą ir už save“, – į kamerą kalbėjo jis.
Žilvinas GrigaitisPalangamotyvacija
Rodyti daugiau žymių