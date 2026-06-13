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Ž. Grigaitis rėžė tiesiai šviesiai: šeštadienio rytą paviešintame vaizdo įraše kliuvo jo sekėjams (1)

2026 m. birželio 13 d. 12:44
Lrytas.lt
Verslininkas Žilvinas Grigaitis šeštadienio rytą socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame negailėjo kritikos savo sekėjams.
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„Na ką, dar nesikeliat? Gulinėjat? Klausykit, taip negalima“, – tokiais žodžiais šeštadienio rytą vaizdo įrašą instagrame pradėjo Ž. Grigaitis.
Iš pasidalytų kadrų matyti, kad rytą žinomas vyras leido Lietuvos pajūryje – vaikštinėjo paplūdimiu ir kreipėsi į savo sekėjus.
Vėliau įrašą Ž. Grigaitis pratęsė filosofiškesnėmis mintimis apie požiūrį į gyvenimą.
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„Mes viską darom geriau ir net už kaimynus. Lai jie pavydi, bet mes judam į priekį ir sakom – už gražų gyvenimą ir už save“, – į kamerą kalbėjo jis.
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