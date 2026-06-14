A. Valentaitė paviešino nematytas akimirkas iš Italijoje vykusios šventės: sekėjai liko be žado

Paviešintose nuotraukose A. Valentaitė-Manchester pozuoja vilkėdama pečius atidengiančią gėlėtą suknelę. Vienoje nuotraukoje ji įamžinta kartu su vyru Glenu Manchesteriu, kitose – užfiksuota ji viena ir jaukios šventės akimirkos.
Prie nuotraukų manekenė paliko trumpą įrašą: „Montonė, Umbrija. Vienas vasaros vakaras.“
Kaip naujienų portalui Lrytas atskleidė pati A. Manchester, šios akimirkos užfiksuotos praėjusią vasarą vykusios ypatingos šventės metu.
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„Nuotraukos iš praėjusios vasaros. Italijoje šventėme Gleno gimtadienį, o aš jomis dalinuosi tik dabar“, – Lrytas šypsodamasi sakė ji.
Nuotraukų karuselė netruko sulaukti gausybės sekėjų dėmesio. Komentaruose pasipylė komplimentai manekenės įvaizdžiui ir žadą atimančioms nuotraukoms.
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„Tokie gražūs tos nakties prisiminimai“, „Stulbinamai atrodai“, „Nuostabu“, „Graži suknelė – iš kur ji?“, „Nuostabi“, „Deivė“, „Oho, stulbinamai graži“, – rašė sekėjai.