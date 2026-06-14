Įrašuose matyti jauki ir atpalaiduojanti atmosfera – vakarą lydėjo muzika, šokiai ir vasariška nuotaika.
Viena nuotrauka J. Šimanska pasidalijo ilsėdamasi ant kušetės ir švelniai laikydama ranką ant pilvuko.
„Ibiza vibes. Vakarėliai dabar atrodo šiek tiek kitaip“, – prie kadro ji paliko trumpą žinutę.
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Vėliau moteris paviešino ir trumpą vaizdo įrašą iš renginio. Jame užfiksuota gyva atmosfera ir muzika, o susirinkusieji linksminosi pagal Ibizos vakarėliams būdingus ritmus.
„Pasikūrėme vakarėlyje Ibizos ritmu“, – prie pasidalinto vaizdo įrašo pridūrė ji.
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