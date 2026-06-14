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Besilaukianti R. Duchnevičiaus žmona paviešino akimirkas iš vakarėlio: „Pasikūrėme“ (1)

2026 m. birželio 14 d. 17:56
Lrytas.lt
Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus žmona Jolanta socialiniuose tinkluose pasidalijo akimirkomis iš vasariško vakaro ir parodė, kaip laukdamasi kūdikio mėgaujasi laiku su artimaisiais.
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Įrašuose matyti jauki ir atpalaiduojanti atmosfera – vakarą lydėjo muzika, šokiai ir vasariška nuotaika.
Viena nuotrauka J. Šimanska pasidalijo ilsėdamasi ant kušetės ir švelniai laikydama ranką ant pilvuko.
„Ibiza vibes. Vakarėliai dabar atrodo šiek tiek kitaip“, – prie kadro ji paliko trumpą žinutę.

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Vėliau moteris paviešino ir trumpą vaizdo įrašą iš renginio. Jame užfiksuota gyva atmosfera ir muzika, o susirinkusieji linksminosi pagal Ibizos vakarėliams būdingus ritmus.
„Pasikūrėme vakarėlyje Ibizos ritmu“, – prie pasidalinto vaizdo įrašo pridūrė ji.
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