Dėl batų reklamos kilęs konfliktas su žinoma influencere persikėlė į viešumą: prabilo abi pusės

Viešame įraše ji teigė nusprendusi nebetylėti po to, kai, anot jos, sutarti reklaminiai įsipareigojimai taip ir nebuvo įgyvendinti.
Pasak įrašo autorės, bendradarbiavimas prasidėjo sėkmingai – pirmoji išsiųsta avalynės pora nuomonės formuotojai patiko, todėl vėliau buvo susitarta dėl platesnio bendradarbiavimo.
„Nuomonės formuotojai išsiunčiau pirmąją porą batų – ji liko labai patenkinta. Vėliau susitarėme dėl dar dviejų porų batų mainais už pilnavertį įrašą ir „Instagram Stories“ turinį. Tačiau gavus visas tris poras prasidėjo tikras absurdas“, – rašė moteris.
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Jos teigimu, vietoje sutarto reklaminio turinio buvo paskelbti tik keli trumpi įrašai, kurie, anot verslininkės, neatitiko lūkesčių.
„Vietoj sutarto įrašo ir kokybiškos reklamos sulaukiaAu tik dviejų „Stories“. Viename buvo kelioms sekundėms parodytas batų maišas, o kitame – pro šalį praeinantis vaikas, kuriame net nebuvo galima įžiūrėti pačių batų“, – tikino ji.
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Verslininkė teigė bandžiusi situaciją spręsti tiesiogiai, tačiau, jos žodžiais, susidūrė su ignoravimu.
„Kai parašiau, kad tikėjausi normalaus įrašo, nes toks turinys atrodo nekokybiškas ir prekės praktiškai nematoma, susidūriau su atsisakymu grąžinti batus ar kompensuoti jų vertę. Nepaisant kelių bandymų susisiekti, buvau ignoruojama“, – teigė įrašo autorė.
Anot jos, konfliktas persikėlė ir į viešą erdvę.
„Kai savo socialiniuose tinkluose trumpai užsiminiau apie ignoravimą ir neatliktą darbą, iš karto sulaukiau agresyvios reakcijos. Man buvo pradėta grasinti teismais dėl tariamo šmeižto, o batai, kuriais prieš tai influencerė džiaugėsi, staiga tapo nekokybiški“, – rašė ji.
Moteris teigė apie situaciją prakalbusi ne dėl konflikto, o dėl noro perspėti kitus smulkiuosius verslus.
„Po savo publikacijos sulaukiau ne tik palaikymo, bet ir kelių žinučių iš kitų verslų, kurie, jų teigimu, susidūrė su labai panašia situacija“, – tvirtino ji.
Pasak autorės, mažiems verslams tokie bendradarbiavimai dažnai reiškia daugiau nei vien perduotą produktą.
„Maži verslai į savo veiklą investuoja ne tik pinigus, bet ir daug darbo bei širdies. Todėl ypač skaudu susidurti su tokiu, mano nuomone, nesąžiningu elgesiu. Būkite budrūs“, – rašoma įraše.
Lrytas susisiekė ir su pačia nuomonės formuotoja Emerita Bartaške, prašydamas pakomentuoti viešoje erdvėje pasirodžiusius kaltinimus. Moteris teigė su viešai išsakytais priekaištais nesutinkanti ir situaciją vadino šmeižtu. Anot jos, dėl paskleistos informacijos jau kreiptasi į teisėsaugą.
„Situacija yra labai nemaloni, šmeižianti ir gėdinga. Šmeižto yra daugiau nei realybės, dėl to kreiptasi ir į policiją. Už tai reikės atsakyti atitinkamiems žmonėms ir institucijoms“, – Lrytas situaciją komentavo ji.
Nuomonės formuotojos teigimu, reklaminiai įsipareigojimai buvo įvykdyti, o tai esą pagrindžia jos turimi įrodymai.
„Iš mano pusės reklama buvo padaryta. Turiu aiškius įrodymus – „Instagram Stories“ turinį bei susirašinėjimus, kurių neviešinu, nes esu stipriai išaugusi iš to vaikų darželio“, – teigė ji.
Pasak moters, nesutarimai kilo dėl dalies vėliau perduotos avalynės.
„Likusioms dviem poroms reklama nebuvo padaryta, nes mano batai man buvo įteikti mėnesiu anksčiau, jiems reklamą įvykdžiau ir padariau daugiau, negu buvo prašyta. Kai norėjau batus išskalbti prieš planuotą nuotrauką, jie tiesiog ištirpo“, – aiškino ji.
Anot nuomonės formuotojos, tai tapo nesusikalbėjimo priežastimi, o atsakomybę už situaciją ji sieja su produkto kokybe.
„Man ši situacija atrodo nesuprantama ir nepateisinama. Sulaukiau daug palaikymo žinučių, o dalis sekėjų net ragino pasidomėti šių batų originalumu. Galimai prekiaujama padirbiniais, tačiau tai turėtų įvertinti atsakingos institucijos“, – teigė ji.