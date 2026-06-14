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E. Daniūtė-Gozzoli paviešino ypatingos dienos akimirką: ceremonija vyko Vilniuje

2026 m. birželio 14 d. 18:47
Lrytas.lt
Šokėja, šokių trenerė ir teisėja Edita Daniūtė-Gozzoli su sekėjais pasidalijo ypatingos dienos akimirkomis.
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Dėl svarbios šeimos šventės į Lietuvą sugrįžusi žinoma moteris tapo krikšto mama.
Krikšto ceremonija vyko Vilniaus šv. Teresės bažnyčioje, o jautriais kadrais Edita pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Labai didžiuojamės būdami tavo krikšto tėvais, mūsų nuostabioji Amanda. Visada ir amžinai būsime šalia tavęs“, – šalia nuotraukos iš bažnyčios rašė ji.
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