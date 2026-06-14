Grupė „Žemaitukai“ staigmena šokiravo: socialiniuose tinkluose sparčiai plinta vaizdo įrašas

Būtent vienos iš tokių – gegužės pabaigoje vykusių vestuvių – vaizdo įrašas sparčiai plinta socialiniuose tinkluose.
Negana to – grupės pasirodymas Milantės ir Karolio gyvenimo šventėje tapo didele staigmena svečiams.
Pasidalintame įraše matyti, kad pora šoka pagal grupės dainą ir nors svečiams atrodo, jog groja garso takelio įrašas, „Žemaitukai“ visai čia pat dainą atlieka gyvai.
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Visai netrukus jie žengia į salę taip susirinkusiems dovanodami pačias geriausias emocijas.
Socialiniuose tinkluose įrašas jau buvo peržiūrėtas beveik pusę milijono kartų, o po juo komentarus paliko ir Linas Vaitkevičius bei Ovidijus Petrauskas.
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„Jauniesiems šokant pirmąjį šokį, visa komanda taip gerai atliko savo darbą, jog atrodė, kad „Žemaitukai“ gyvai dainuoja. Pasirodo – ir dainavo. Va šitaip, mielieji, reikia daryti staigmenas“, – rašė įrašu pasidalijęs šventės organizatorius.
žemaitukaiVestuvėsstaigmena
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