Iliuzionistas R. Bernatonis vedė mylimąją: šventė vyko dvare

Jau kitą dieną socialiniuose tinkluose pasirodė pirmosios šventės akimirkos.
R. Bernatonis pasidalijo vaizdo įrašais ir nuotraukomis iš ypatingos dienos bei leido sekėjams pažvelgti į romantišką vestuvių atmosferą.
Amžiną meilę pora prisiekė artimiausių žmonių apsuptyje Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos bažnyčioje.
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Po ceremonijos šventė persikėlė į Trakų Vokės dvarą.
Šiai progai pasirinkta vieta buvo papuošta elegantiškai ir iškilmingai, o čia jaunavedžiai kartu su artimaisiais bei bičiuliais tęsė vieną svarbiausių gyvenimo švenčių.
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Primename, kad R. Bernatonis mylimajai pasipiršo ne Lietuvoje, o egzotiškoje Šri Lankoje. Po pusantrų metų draugystės pora susižadėjo romantiškų atostogų metu.
R. Bernatonis Lietuvoje ir už jos ribų žinomas kaip vienas ryškiausių šalies iliuzionistų.
Tarptautinį pripažinimą jis pelnė įspūdingais magijos pasirodymais, o tarp svarbiausių jo pasiekimų – ir pergalė viename garsiausių pasaulio magijos šou, atnešusi dar didesnį žinomumą.