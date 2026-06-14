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Iliuzionistas R. Bernatonis vedė mylimąją: šventė vyko dvare

2026 m. birželio 14 d. 18:15
Lrytas.lt
Žinomas iliuzionistas ir magas Rokas Bernatonis šeštadienį, birželio 13-ąją, vedė mylimąją Moniką.
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Jau kitą dieną socialiniuose tinkluose pasirodė pirmosios šventės akimirkos.
R. Bernatonis pasidalijo vaizdo įrašais ir nuotraukomis iš ypatingos dienos bei leido sekėjams pažvelgti į romantišką vestuvių atmosferą.
Amžiną meilę pora prisiekė artimiausių žmonių apsuptyje Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos bažnyčioje.

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Po ceremonijos šventė persikėlė į Trakų Vokės dvarą.
Šiai progai pasirinkta vieta buvo papuošta elegantiškai ir iškilmingai, o čia jaunavedžiai kartu su artimaisiais bei bičiuliais tęsė vieną svarbiausių gyvenimo švenčių.
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