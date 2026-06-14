Jurga Vernickė savo mylimajam surengė įspūdingą šventę: akį traukė prabangūs įvaizdžiai

Akį traukė įspūdinga J. Vernickės raudona suknelė, puošta dideliu kaspinu.
Tuo tarpu Nerijus vilkėjo dailų juodą kostiumą, prie kurio priderino juodą varlytę.
Šventėje netrūko gerų emocijų ir pramogų – svečius pasitiko žaidimai, šokiai, muzika ir įspūdingas tortas.
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Po šventės J. Vernickė paviešino vaizdo įrašą su užfiksuotomis akimirkomis ir skyrė savo mylimajam šiltą sveikinimą.
„50 – misija įmanoma.“
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Taip vadinosi nesenai praūžęs Nerijaus jubiliejus. Nuostabūs draugai ir artimieji, magiška Ilzenbergo dvaro atmosfera ir, svarbiausia, labai laimingas mano vyras.
Tos spindinčios akys ir šypsena pateisino visas pastangas.
Myliu Tave“, – rašė fotomenininkė.
Po įrašu pasipylė internautų sveikinimai ir linkėjimai.
Jurga AnusauskienėGimtadienisJubiliejus
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