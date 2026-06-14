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Jurga Vernickė savo mylimajam surengė įspūdingą šventę: akį traukė prabangūs įvaizdžiai

2026 m. birželio 14 d. 08:59
Lrytas.lt
Neseniai fotomenininkė Jurga Vernickė socialiniuose tinkluose pasidalijo įspūdingomis akimirkomis iš savo mylimojo Nerijaus 50-ojo jubiliejaus.
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Akį traukė įspūdinga J. Vernickės raudona suknelė, puošta dideliu kaspinu.
Tuo tarpu Nerijus vilkėjo dailų juodą kostiumą, prie kurio priderino juodą varlytę.
Šventėje netrūko gerų emocijų ir pramogų – svečius pasitiko žaidimai, šokiai, muzika ir įspūdingas tortas.

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Po šventės J. Vernickė paviešino vaizdo įrašą su užfiksuotomis akimirkomis ir skyrė savo mylimajam šiltą sveikinimą.
„50 – misija įmanoma.“
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Taip vadinosi nesenai praūžęs Nerijaus jubiliejus. Nuostabūs draugai ir artimieji, magiška Ilzenbergo dvaro atmosfera ir, svarbiausia, labai laimingas mano vyras.
Tos spindinčios akys ir šypsena pateisino visas pastangas.
Myliu Tave“, – rašė fotomenininkė.
Po įrašu pasipylė internautų sveikinimai ir linkėjimai.
Jurga AnusauskienėGimtadienisJubiliejus
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