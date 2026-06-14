„Instagram“ Kristina pasakojo, kad viskas prasidėjo staiga atsiradusiu bėrimu.
„Prieš 4 dienas Balyje man staiga išbėrė visą kūną.
Per kelias dienas bėrimas išplito į veidą, rankas ir pėdas. Pirštai pradėjo tinti, tirpti ir dilgčioti.
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Du kartus buvo atlikti kraujo tyrimai, lankiausi pas gydytojus, tačiau tiksli priežastis vis dar neaiški.
Ar tai saulė, vanduo, maistas, cheminės priemonės, alerginė reakcija, virusas ar kažkas kita?
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Gal kas nors yra susidūręs su panašia situacija?“, – sekėjų klausė ji.
Po šiuo įrašu Kristina sulaukė gausybės reakcijų ir palaikymo žinučių. Daugelis sekėjų ne tik linkėjo kuo greičiau pasveikti, bet ir dalijosi panašiomis patirtimis.
„Dievuliau, sveik greičiau, mieloji“, – rašė G. Žemaitė.
Kiti svarstė, kad simptomai gali būti susiję su alergine organizmo reakcija.
„Saulės alergija“, – spėjo viena komentatorė.
„Gali būti dilgėlinė“, – pridūrė kita.
Viena moteris pasidalijo ir asmenine patirtimi:
„Man taip buvo. Tyrimai parodė kosmiškai sukilusį histaminą.“