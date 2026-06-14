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Paaiškėjo, kiek praėjusiais metais uždirbo D. Montvydas: skaičiai – įspūdingi

2026 m. birželio 14 d. 12:49
Lrytas.lt
Dainininko Donato Montvydo (38 m.) veikla neša solidžius rezultatus – atlikėjo verslas pernai perkopė simbolinę milijono eurų ribą.
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Viešai prieinami finansiniai duomenys rodo, kad D. Montvydo valdoma uždaroji akcinė bendrovė „Dmo Music Group“ praėjusiais metais sugeneravo daugiau nei 1 mln. eurų pajamų.
Bendrovės grynasis pelnas tuo metu sudarė 282 tūkst. eurų.
„Dmo Music Group“ nėra naujas D. Montvydo projektas – bendrovę jis įregistravo dar 2019 metais. Per kelerius metus įmonė išlaikė stiprius finansinius rodiklius.

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Štai, pavyzdžiui, dar prieš metus bendrovė demonstravo dar geresnius rezultatus.
2024-aisiais jos pardavimo pajamos siekė 878 704 eurus, o grynasis pelnas sudarė 318 587 eurus.
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