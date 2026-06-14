Po netikėtos pažinties – išskirtinis dėmesys aktorei L. Bražinskaitei

Paaiškėjo, kad kvietimas į iškilmingą vakarą Liną pasiekė po netikėtai užsimezgusios pažinties, kuri ilgainiui peraugo ne tik į draugystę, bet ir bendrus kūrybinius projektus.
Prieš kelerius metus Lina apsilankė Lietuvoje gyvenimą kuriančio italų kūrėjo ir verslininko Maurizio Saturni parduotuvėje. Būtent ten ji susipažino su jo gyvenimo partnere ir bendrasavininke Živile. Atsitiktinė pažintis ilgainiui peraugo į artimą ryšį.
„Susipažinome, išsikalbėjome ir per eilę metų puikiai susibendravome. Ir tuomet kada Renata, „Rstyle“ drabužių kūrėja, pakvietė mane įsiamžinti fotosesijoje Italijoje, ji pro akis nepraslydo ir Živilei su Maurizio. Jiedu liko sužavėti tomis nuotraukomis ir pakvietė būti jų naujausios kolekcijos modeliu“, – Lrytas pasakojo ji.
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Maurizio Saturni – ilgametę patirtį sukaupęs italų kūrėjas ir verslininkas. Į mados pasaulį jis įžengė dar paauglystėje, o vėliau sukūrė nuosavą verslą. Per dešimtmečius bendradarbiavo su žinomais Europos vardais, plėtė veiklą už Italijos ribų, o vėliau gyvenimas jį atvedė į Lietuvą.
Šiandien čia jis tęsia veiklą ir iki šiol pats kuria, modeliuoja bei dirba su odos gaminiais.
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„Džiaugiuosi turėdama galimybę dirbti su tikrais šios srities profesionalais. Smagu, kad apie tai sužinojo Italijos ambasadorius ir pakvietė mane, kaip garbingą viešnią, į jų organizuotą renginį“, – tęsė Lina.
Anot jos, toks įvertinimas tapo malonia staigmena ir dar vienu netikėtu ryšiu su šalimi, kuriai jau kurį laiką jaučia ypatingą simpatiją.
„Buvo džiugu išgirsti, kad, garbių Italijos ambasados atstovų nuomone, mano bendradarbiavimas su odinių drabužių ir aksesuarų kūrėju Maurizio Saturni prisideda prie Italijos vardo garsinimo Lietuvoje.
Man didelė garbė pristatyti šio dizainerio kūrinius. Italija, jos žmonės ir gamta man labai artimi. Mane žavi italų mados pajautimas, subtilumas ir nepriekaištingas skonis“, – kalbėjo ji.
Lina Bražinskaitė-TupikovskienėmodeliavimasItalija
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