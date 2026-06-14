Pokyčiai „Mangirdo virtuvėlės“ kūrėjo gyvenime: priėmė ryžtingą sprendimą

Apie sprendimą vyras pranešė savo sekėjams socialiniuose tinkluose, kur pasidalijo asmenišku vaizdo įrašu ir atvirai papasakojo, kas paskatino žengti šį žingsnį. Įrašu jis sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
Naujieną jis pristatė intriguojančiai – iš pradžių pajuokavęs apie galimus asmeninio gyvenimo pokyčius, netrukus atskleidė, kad didžiausi pokyčiai laukia profesinėje srityje.
Pasak jo, peržvelgus savo darbo istoriją paaiškėjo, kad per pastaruosius metus teko pakeisti ne vieną darbovietę, tačiau būtent turinio kūrimas tapo veikla, kurioje jis jaučiasi atradęs save.
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„Įdomumo dėlei vakar pasikėliau „Sodra“ duomenis ir, pasirodo, kad nuo 2016 m. esu pakeitęs 18 darboviečių. Įskaitant 2 darbus užsienyje.
Aišku, šiek tiek išvadų pasidariau, šalia samdomo darbo atsirado turinys, kurį visi matote. Tą darydamas jaučiuosi laimingesnis, gyvesnis, įvertintas.
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Nesijaučiu pasiruošęs ir šiaip tinkamo momento tokiems dalykams nebūna, bet jaučiu, kad dvi skirtingos veiklos pradeda kišti koją ir viena kitą ėsti, todėl nusprendžiau...
Turiu pranešti, kad išeinu iš darbo. Taip, gal nušokau nuo olos ir išsitaškysiu, bet gyvenimas žiauriai trumpas, todėl pabandyti verta.
Nuo šiol visa mano energija ir dėmesys bus skirti turiniui“, – paskelbė M. Šaparnis.