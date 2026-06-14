R. Kaukėno organizuotame turnyre – emocijų banga: išpildyta sunkiai sergančio berniuko svajonė

Virš 100 komandų – dėl kilnaus tikslo
Įvairaus amžiaus krepšinio entuziastai laukė labdaringo turnyro, kad galėtų suburti savo komandą ir susirungti ne tik dėl pergalių, vertingų partnerių įsteigtų prizų, tačiau ir dėl prasmės.
Visos tą dieną iškovotos pergalės simboliškai buvo skiriamos Rimanto Kaukėno paramos fondo globojamiems kritinėmis ligomis sergantiems vaikams. Visas komandų registracijos mokestis virto auka fondo vaikams, todėl visi krepšinio mėgėjai žinojo, jog jų dalyvavimas tiesiogiai prisideda prie pagalbos tiems, kuriems reikia labiausiai. Viso labdaringame turnyre dalyvavo virš 400 krepšinio žaidėjų.
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Įspūdingi pasirodymai turnyro metu
Labdaringame krepšinio turnyre pasirodė reperis Pijus Opera, atlikęs improvizuotą kūrinį. Savo energiją pasirodymo metu dovanojo Lietuvos sportinio breiko šokėja, Europos ir Pasaulio čempionė, olimpinė vicečempionė Dominika Banevič, kitaip žinoma B-girl Nicka. Mergina vėliau prisijungė ir prie „žvaigždžių valandos“ estafečių.
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Labdaringame krepšinio turnyre dalyvavo ir žaibiškai išgarsėjęs Saulius Jeruslanovas (SJ), kuris atliko jaunimui puikiai žinomą ir socialiniuose tinkluose dažnai girdimą dainą „Kokia esi“.
Organizatoriai ypatingą padėką reiškia ir chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ merginų chorui su choro vadovu Juozu Mantu Jauniškiu priešakyje už prisidėjimą prie prasmingo renginio ir iškilmingai, su Tautiška giesme, paskelbtą turnyro pradžią.
Nuostabius pasirodymus kasmet labdaringuose turnyruose parodo merginos iš HOOO šokių studijos, trenerės Jelenos Korolovios auklėtinės. Šį kartą merginos paruošė net dvejus akrobatinius šokius.
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Turnyrui įpusėjus paskelbta pertrauka, kurios metu visų komandų žaidėjai galėjo kiek lengviau atsipūsti ir pailsėti prieš finalines kovas, nes į krepšinio aikštelę išbėgo žinomi žmonės.
Jiems paruoštos estafetės ir atkaklumo pareikalavusios užduotys. Drąsiai iššūkį priėmė ir dalyvavo plaukikas Danas Rapšys, dj ir radijo laidų vedėjas, ilgametis fondo bendruomenės narys Tomas Jaz bei pats fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas, broliai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai.
Labdaringo turnyro metu išpildyta fondo herojaus svajonė
Renginys visiems buvo kupinas emocijų ir pakilios nuotaikos ne tik dėl prasmingų pergalių, tačiau ir dėl pažinties su Rimanto Kaukėno paramos fondo globojamu herojumi Emetu, kurio svajonė buvo įgyvendinta krepšinio turnyro metu.
Berniukas praėjo sudėtingą ir ypač agresyvų onkologinės ligos gydymo kelią. Diagnozė, kurią išgirdo šeima – ūminė limfoblastinė leukemija. Savo svajonės laiške, kurį berniukas atsiuntė fondo komandai jis atvirai rašo, jog apie laiką, kai teko būti ligoninėje ir išbūti visas nemalonias bei skausmingas procedūras, iškęsti chemoterapijos šalutinius poveikius – jis kalbėti nenori.
Herojus Emetas žvelgia tik pirmyn, o tai padeda daryti artimiausių žmonių palaikymas, mylimos veiklos, žaidimai su su šuniuku bei svajonės.
Keli didžiausi troškimai buvo įgyvendinti labdaringo turnyro metu, palaikant visiems susirinkusiems – berniukui įteiktas kelialapis į šiltus kraštus, taip pat išsvajotasis PlayStation ir virtualios realybės akiniai.
Šie vaikiški norai aštuonerių Emetui reiškia ne tik geras emocijas, tačiau tvirtą žinojimą – jį palaiko daugybė žmonių ir linki kuo didžiausios sveikatos bei dar daugybės svajonių išsipildymo.
Įtraukiančios veiklos visiems renginio dalyviams
„Labdaringas krepšinio turnyras yra jau yra tapęs gražia ir prasminga tradicija, kuri suburia ne tik tuos, kurie žaidžia, bet ir tuos, kurie palaiko, tad krepšinio šventės metu skiriame dėmesį ir sugalvojame pramogas, kurios būtų įdomios įvairaus amžiaus sirgaliams bei žaidėjų šeimos nariams“ – sako renginio organizatoriai.
Turnyro svečiai galėjo išbandyti laimės ratą ir savo sėkmę išlošiant prizus, taip pat įsiamžinti momentinėse nuotraukose, pasipuošti laikina tatuiruote, o pačių mažiausiųjų laukė galimybė veiduką išsipiešti spalvingais piešinėliais.
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA