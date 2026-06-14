Moteris teigia, kad laidoje buvo ne tik pašieptas jos pasirodymas „Sidabrinės gervės“ apdovanojimuose, bet ir nuskambėjo, jos vertinimu, tikrovės neatitinkantys komentarai apie filmą bei jos vaidmenį.
Paskutinį gegužės sekmadienį vykusiuose nacionaliniuose kino apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“ dėmesio sulaukė režisierės Eglės Razumaitės filmas „Signalo kelias“.
Apdovanojimą atsiimti į sceną lipo ir pagrindinį vaidmenį filme atlikusi Ofelija. Juostos centre – jaunos vienišos mamos istorija: su dukra į Vokietiją išvykusi moteris ieško būdų išgyventi. Tinklalaidėje buvo aptartas būtent šis epizodas.
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Tinklalaidės vedėjai ėmė komentuoti aktorės vaidmenį bei jos pasirodymą apdovanojimų ceremonijoje.
„Ji yra daug didesnė adekvatė už mus. Ji laimėjo sidabrinį gervės kiaušinį prestižiniuose „Sidabrinės gervės“ apdovanojimuose“, – kalbėjo Mantas Patarakas.
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„Už ką?“ – klausė Emilis Jokūbas.
„Studentiniame trumpametražiame filme nusifilmavo, man atrodo. Ji geriausia aktorė. Ji gavo lietuvišką Oskarą“, – tęsė M. Patarakas.
„Klausimas, kas per filmas ir ką ji vaidino“, – svarstė E. Jokūbas.
„Man atrodo, prostę“, – sakė M. Patarakas.
„Čia tas pats, jei aš gaučiau špižinę gervę už tai, kad suvaidinau studentiškame filme, kuriame vaidinau degradą“, – komentavo E. Jokūbas.
„Buvo siurrealu. Negalėjome patikėti. Ją pakvietė ant scenos ir įteikė apdovanojimą. Aišku, žmonės šiek tiek žvengė. Aišku, ten buvo pilna adekvatų – sėdėjo Mamontovas, Landsbergiai“, – pridūrė M. Patarakas.
Išvydusi laidą L. Maknavičiūtė-Ofelija nusivylimo neslėpė socialiniuose tinkluose, o plačiau situaciją pakomentavo ir naujienų portalui Lrytas.
„Nesuprantu, kaip tokie kaimiečiai, neturintys jokio meninio išsilavinimo, mužikai gali komentuoti tokius svarbius šaliai apdovanojimus. Nemanau, kad jie išvis turi teisę kažką kalbėti apie mane, nes jų lygis žymiai žemesnis nei mano.
Labai šlykštu klausyti, kad jie bando mane pašiepti, kaip aktorę, mane įvardyti taip lyg aš būčiau prostitutė ir tas filmas būtų apie prostituciją, nors jie, matomai, net nėra matę to filmo.
Aš manyčiau, kad jie neturi kompetencijos kalbėti tokiomis temomis.
Manau, kad tinklalaidės turinį tegu palieka savo vaikų auditorijai ir kaip Emilis Jokūbas dainavo – tegu juda Jonavoj, o apie rimtus dalykus tokio kaimo tinklalaidei geriau patylėt“, – Lrytas teigė ji.
Visą laidą žiūrėkite čia: