V. Garasto laidotuvėse – jautrus A. Sabonio gestas sujaudino V. Mačiulį

Atsisveikinimas laikinojoje sostinėje subūrė sporto bendruomenę, buvusius auklėtinius, kolegas ir artimuosius.
Pagerbti ilgamečio trenerio atminimo atvyko ne viena žinoma sporto pasaulio asmenybė – tarp jų ir krepšinio legenda Arvydas Sabonis.
Būtent A. Sabonio gestas ypač sujaudino ilgametį laidos „Krepšinio pasauly“ vedėją Vidą Mačiulį.
A. Sabonis nedaugžodžiavo apie V. Garastą: prisiminė svarbiausią pamoką
Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo žinute, jog buvęs krepšininkas dėl atsisveikinimo su V. Garastu trumpam paliko šeimą Ispanijoje ir atvyko į Lietuvą.
„Arvydas Sabonis, palikęs Malagoje atostogaujančią šeimą, vakar iš Ispanijos atskrido į Kauną atsisveikinti su Treneriu – Tėvu. Arvydas Sabonis nuoširdžiai kalbėjo žiniasklaidai apie a.a. Vladą Garastą“, – rašė jis, pasidalijęs nuotraukomis iš atsisveikinimo.
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Šviečiant saulei ir skambant atsisveikinimo žodžiams urna su V. Garasto palaikais amžinojo poilsio atgulė Kauno Petrašiūnų kapinėse.
V. Garastas gimė 1932 metų vasario 2 dieną Joniškėlyje, o mirė 2026 metų birželio 10-ąją Kaune. Per daugiau nei pusę amžiaus trukusią karjerą jis tapo viena svarbiausių Lietuvos krepšinio figūrų – žaidė Kauno „Žalgiryje“, dirbo treneriu, vadovavo Lietuvos ir SSRS rinktinėms, o vėliau ėjo ir Lietuvos krepšinio federacijos prezidento pareigas.
Didžiausius pasiekimus treneris iškovojo vadovaudamas Kauno „Žalgiriui“ – jo vedama komanda 1985–1987 metais tris kartus tapo SSRS čempione, iškovojo FIBA Tarpžemyninę taurę ir pasiekė Europos turnyrų finalus.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę V. Garastas treniravo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, su kuria iškovojo du olimpinių žaidynių bronzos medalius – 1992 ir 1996 metais, o 1995-aisiais pasidabino Europos čempionato sidabru.
Per savo gyvenimą jis prisidėjo prie kelių krepšinio kartų ugdymo, vadovavo Lietuvos krepšinio trenerių asociacijai, Lietuvos krepšinio federacijai, o vėliau jam suteiktas LKF Garbės prezidento vardas.
Artimiausių žmonių netektys V. Garastą buvo palietusios ir asmeniškai – 2022 metais mirė jo sūnus Virgilijus, o 2023-ųjų pabaigoje Anapilin iškeliavo ir žmona Irena Garastienė. Su ja V. Garastas kartu praleido 66 metus.
Petrašiūnų kapinėse legendinis treneris atgulė šalia savo gyvenimo palydovės.
Arvydas SabonisVidas MačiulisVladas Garastas
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