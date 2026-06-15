Mirė žinomas muzikantas Vytautas Krencius

Apie skaudžią netektį pranešta Eržvilko (Jurbarkas) kultūros centro oficialioje „Facebook“ paskyroje.
Po netekties buvo paviešintas jautrus įrašas apie tai, koks svarbus buvo V. Krenciaus indėlis bendruomenėje.
„IN MEMORIAM.
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Su dideliu liūdesiu atsisveikiname su kolektyvo „Eržvilko bandonija“ muzikantu Vytautu Krenciumi (1956–2026).
Daugelį metų jo gyvenimo dalimi buvo muzika.
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Jo grojamos melodijos skambėjo šventėse, koncertuose ir susitikimuose.
Netekome ne tik muzikanto, bet ir žmogaus, kuris buvo svarbi kolektyvo istorijos dalis.
Eržvilko kultūros centras ir kolektyvas „Eržvilko bandonija“ nuoširdžiai užjaučia velionio artimuosius, draugus ir visus, kuriems teko laimė jį pažinti.
Tegul šviesus jo atminimas gyvena mūsų prisiminimuose ir muzikoje“, – rašoma pranešime.