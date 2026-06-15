O. Vagelis paviešino įspūdingus vestuvių kadrus: į sceną lipo ir garsus brolis

Lemtingąjį „taip“ pora vienas kitam ištarė Vilniaus santuokų rūmuose, o vėliau artimiausius pakvietė į sostinėje įsikūrusią renginių erdvę „Loftas“, kur surengė išskirtinę šventę.
Vakaro metu netrūko nei jautrių akimirkų, nei muzikos – nepamirštamą vakarėlį svečiams kūrė jaunikio brolis Gabrielius Vagelis, dainininkė Kotryna Juodzevičiūtė bei grupė „Vairas“.
Praėjus kuriam laikui po vestuvių, jaunavedžiai sulaukė profesionalių šventės nuotraukų, leidusių dar kartą sugrįžti į ypatingą dieną.
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„Emocijos gavus nuotraukas tikrai buvo labai geros. Buvo nuostabu prisiminti šventę, visas akimirkas, visus pokalbius“, – žurnalui „Stilius“ pasakojo O. Vagelis.
Vis dėlto, kaip juokiasi pats prodiuseris, šiandien atrodo, kad vestuvės įvyko gerokai seniau, nei iš tiesų.
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„Tik tiek, kad atrodo, jog tos vestuvės buvo labai seniai, nes ką tik grįžome iš savo medaus mėnesio kelionės po JAV. Su kemperiu pervažiavome kelią nuo Niujorko iki Los Andželo.
Ten irgi buvo labai daug nuotykių, labai daug įspūdžių – daug pamatėme ir patyrėme. Dėl to atrodo, kad tos vestuvės buvo prieš metus ar net seniau.
Labai keista, kaip greitai prabėgo laikas, bet kartu ir labai gera“, – šyptelėjo jis.
Prisiminęs pačią šventę Osvaldas neslepia – su Egle nuo pat pradžių žinojo, kad nori viską susikurti pagal save.
„Pati šventė tikrai buvo puiki. Viską organizavome patys – pasidarėme taip, kaip norėjome, tokį miesto vestuvių festivalį.
Viskas praskriejo labai greitai, bet buvome labai laimingi. Iš svečių girdėjome tik pačius geriausius komentarus.
Net po šventės kai kurie klausė – tai kada bus kitas vestuvių festivalis? Juokėmės ir sakėme, kad tikimės, jog kito festivalio neprireiks. Bet kokias nors metines po kelių metų surengti tikrai būtų galima.
Esame labai laimingi ir tiesiog džiaugiamės gyvenimu“, – kalbėjo O. Vagelis.
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