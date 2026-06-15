Tomas Okmanas dalyvavo Donaldo Trumpo jubiliejuje: turėjo progą paspausti jam ranką

D. Trumpas gimtadienį atšventė Baltuosiuose rūmuose, surengdamas išskirtinę mišrių kovos menų (UFC) renginį.
Jubiliejuje dalyvavęs T. Okmanas socialiniuose tinkluose pasidalijo šventės akimirkomis.
Kaip matyti paviešintame vaizdo įraše, lietuvių milijonierius turėjo galimybę paspausti ranką pačiam D. Trumpui.
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Taip pat šventėje dalyvavo žinomi D. Trumpo bičiuliai, su kuriais T. Okmanas nepraleido galimybės pabendrauti.
Viename iš kadrų matyti, kad jis įsiamžino su „Facebook“ steigėju, „Meta Platforms“ įkūrėju Marku Zuckerbergu.
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Tarp 4 tūkst. svečių specialiai pastatytoje arenoje buvo ir britų sunkiasvorių bokso žvaigždė Tysonas Fury.
Šventėje dalyvavo ir Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis, JAV generalinio prokuroro pareigas einantis Toddas Blanche'as bei Atstovų rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas.
Dar dešimtys tūkstančių žmonių stebėjo „Freedom 250“ kovas dideliame ekrane parke netoli Baltųjų rūmų.