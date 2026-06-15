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Tomas Okmanas dalyvavo Donaldo Trumpo jubiliejuje: turėjo progą paspausti jam ranką

2026 m. birželio 15 d. 12:15
Lrytas.lt
Birželio 14-ąją Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paminėjo 80-ąjį jubiliejų. Pasirodo, šventėje dalyvavo ir lietuvių verslininkas, investuotojas Tomas Okmanas (38 m.).
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D. Trumpas gimtadienį atšventė Baltuosiuose rūmuose, surengdamas išskirtinę mišrių kovos menų (UFC) renginį.
Jubiliejuje dalyvavęs T. Okmanas socialiniuose tinkluose pasidalijo šventės akimirkomis.
Kaip matyti paviešintame vaizdo įraše, lietuvių milijonierius turėjo galimybę paspausti ranką pačiam D. Trumpui.

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Taip pat šventėje dalyvavo žinomi D. Trumpo bičiuliai, su kuriais T. Okmanas nepraleido galimybės pabendrauti.
Viename iš kadrų matyti, kad jis įsiamžino su „Facebook“ steigėju, „Meta Platforms“ įkūrėju Marku Zuckerbergu.
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