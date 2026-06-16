Buvusi „Olialia“ mergaitė Ieva Voveris paskelbė apie skyrybas su vyru

Apie tai ji paskelbė instagrame.
„Prieš 10 metų ištarėme vienas kitam „taip“.
Tą dieną tikėjau, kad kartu nueisime visą gyvenimo kelią. Sukūrėme šeimą, susilaukėme trijų nuostabių vaikų ir išgyvenome daugybę gražių akimirkų.
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Šiandien mūsų keliai yra išsiskyrę ir mes gyvename atskirai. Man labai sunku tai pripažinti, nes visada tikėjau mūsų santuoka ir labai norėjau, kad mums pavyktų.
Kartais gyvenimas susiklosto ne taip, kaip planavome. Ir nors širdyje yra daug liūdesio dėl to, kas nepavyko, kartu jaučiu dėkingumą už viską, ką per tuos metus sukūrėme ir patyrėme.
Šiandien prisimenu ne tik savo skausmą, bet ir visą mūsų bendrą istoriją“, – rašė ji.
Pora susituokė prieš dešimt metų Palendrių šv. Benedikto vienuolyno svečių namuose, o 2022-aisiais iškėlė didelę puotą ir dar kartą vienas kitaip „Taip“ ištarė Lentvario bažnyčioje.
Tuomet po ceremonijos pora svečius sukvietė į Užutrakio dvarą.
Pora augina tris vaikus.