ŽmonėsVeidai ir vardai

Buvusi „Olialia“ mergaitė Ieva Voveris paskelbė apie skyrybas su vyru

2026 m. birželio 16 d. 19:07
Lrytas.lt
Kurį laiką sklandžiusios kalbos pasitvirtino. Buvusi „Olialia“ mergaitė, influencerė Ieva Voveris skiriasi su vyru Andriumi.
Daugiau nuotraukų (9)
Apie tai ji paskelbė instagrame.
„Prieš 10 metų ištarėme vienas kitam „taip“.
Tą dieną tikėjau, kad kartu nueisime visą gyvenimo kelią. Sukūrėme šeimą, susilaukėme trijų nuostabių vaikų ir išgyvenome daugybę gražių akimirkų.
Susiję straipsniai
Ieva Voveris nusimetė socialinių tinklų filtrus: parodė, kaip iš tiesų atrodo jos kūnas

Ieva Voveris nusimetė socialinių tinklų filtrus: parodė, kaip iš tiesų atrodo jos kūnas (8)

Ieva Voveris pateko į eismo įvykį

Ieva Voveris pateko į eismo įvykį (1)

Ieva Voveris pranešė netikėtą žinią: „Atėjo laikas“

Ieva Voveris pranešė netikėtą žinią: „Atėjo laikas“ (1)

Šiandien mūsų keliai yra išsiskyrę ir mes gyvename atskirai. Man labai sunku tai pripažinti, nes visada tikėjau mūsų santuoka ir labai norėjau, kad mums pavyktų.
Kartais gyvenimas susiklosto ne taip, kaip planavome. Ir nors širdyje yra daug liūdesio dėl to, kas nepavyko, kartu jaučiu dėkingumą už viską, ką per tuos metus sukūrėme ir patyrėme.
Šiandien prisimenu ne tik savo skausmą, bet ir visą mūsų bendrą istoriją“, – rašė ji.
Pora susituokė prieš dešimt metų Palendrių šv. Benedikto vienuolyno svečių namuose, o 2022-aisiais iškėlė didelę puotą ir dar kartą vienas kitaip „Taip“ ištarė Lentvario bažnyčioje.
Tuomet po ceremonijos pora svečius sukvietė į Užutrakio dvarą.
Pora augina tris vaikus.
Ieva VoverisSkyrybosMeilė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.