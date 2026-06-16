„Instagrame“ pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame sportininkė stovi prie DJ pulto.
„Po šešerių metų gyvenimo Jungtinėje Karalystėje Rūta ėmė labai mėgti bosą ir breiko ritmus, kuriuos dabar ji sklandžiai derina su naujausia savo aistra – lotynų muzika.
Tai senų ir naujų garsų susitikimo vieta, kupina neapdorotos energijos, ritminių posūkių ir netikėtų atradimų. Šis valandos trukmės miksas atspindi tą kelionę – seniai mėgstamų kūrinių ir naujų radinių sintezė, kruopščiai sujungta su jai būdingu stiliumi.
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Pasiklausykite jos laidos Radio.Vilnius „A Glimpse Under“ ir būkite smalsūs – laukia daugybė puikių garsų, kuriuos verta atrasti. Visą patirtį rasite „YouTube“ kanale arba biografijoje“, – rašyta puslapyje is.serijos.
Šis įrašas itin nustebino socialinių tinklų vartotojus, kurie aktyviai dalijosi komentarais.
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„Oho, kaip iš giedro dangaus. Nice (liet. gražu)“, – rašė vienas.
„Omg! Rūta! Tave reik pakviest pas mus Pajautoj pagrot!“, – pridėjo kitas.
Rūta MeilutytėDJvaizdo įrašas
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