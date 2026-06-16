ŽmonėsVeidai ir vardai

Nepatikėsite, ką šiuo metu veikia R. Meilutytė: internautai negali atsistebėti (1)

2026 m. birželio 16 d. 12:00
Lrytas.lt
Viena garsiausių Lietuvos plaukikių Rūta Meilutytė kaip reikiant nustebino socialinių tinklų vartotojus, kurie ją išvydo visiškai kitokiame amplua.
Daugiau nuotraukų (14)
„Instagrame“ pasidalinta vaizdo įrašu, kuriame sportininkė stovi prie DJ pulto.
„Po šešerių metų gyvenimo Jungtinėje Karalystėje Rūta ėmė labai mėgti bosą ir breiko ritmus, kuriuos dabar ji sklandžiai derina su naujausia savo aistra – lotynų muzika.
Tai senų ir naujų garsų susitikimo vieta, kupina neapdorotos energijos, ritminių posūkių ir netikėtų atradimų. Šis valandos trukmės miksas atspindi tą kelionę – seniai mėgstamų kūrinių ir naujų radinių sintezė, kruopščiai sujungta su jai būdingu stiliumi.

K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją

Pasiklausykite jos laidos Radio.Vilnius „A Glimpse Under“ ir būkite smalsūs – laukia daugybė puikių garsų, kuriuos verta atrasti. Visą patirtį rasite „YouTube“ kanale arba biografijoje“, – rašyta puslapyje is.serijos.
Šis įrašas itin nustebino socialinių tinklų vartotojus, kurie aktyviai dalijosi komentarais.
Susiję straipsniai
Sparčiai plinta Rūtos Meilutytės įrašas iš praeities: viena detalė užkliuvo daugeliui

Sparčiai plinta Rūtos Meilutytės įrašas iš praeities: viena detalė užkliuvo daugeliui (7)

Po R. Meilutytės sudainuotos „Laisvės“ – kandūs E. Masytės komentarai

Po R. Meilutytės sudainuotos „Laisvės“ – kandūs E. Masytės komentarai (52)

Apdovanojimą R. Meilutytei įteikęs kunigas R. Doveika pasakė, ką mano apie jos elgesį

Apdovanojimą R. Meilutytei įteikęs kunigas R. Doveika pasakė, ką mano apie jos elgesį (8)

„Oho, kaip iš giedro dangaus. Nice (liet. gražu)“, – rašė vienas.
„Omg! Rūta! Tave reik pakviest pas mus Pajautoj pagrot!“, – pridėjo kitas.
Rūta MeilutytėDJvaizdo įrašas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.