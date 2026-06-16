Paaiškėjo, kas tas jaunuolis, atlydėjęs Vaivą Mainelytę į renginį

V. Mainelytė renginyje pasirodė vilkėdama baltos ir mėlynos spalvos kostiumėlį, o jos rankose puikavosi rožių puokštė.
Šalia jos fotografams pozavo žavus jaunuolis, kuris, kaip skelbė tv3.lt, yra jos anūkas Motiejus.
Primename, kad A. Puipą sveikino tokie žinomi žmonės kaip Larisa Kalpokaitė su vyru Jonu Braškiu, Edita Mildažytė, Andrius Žiurauskas, Sakalas Uždavinys, Vytautas Rumšas bei kiti.
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Į Vilniaus rotušę kino režisieriaus, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato A. Puipos šeimą, artimuosius, bičiulius, kolegas režisierius, aktorius ir kino kritikus sukvietė Vidos Ramaškienės paramos fondas.
Tai šeštasis legendinis vakaras – fondas jau yra surengęs aktorių V. Mainelytės, Vido Petkevičiaus, Larisos Kalpokaitės, Nijolės Narmontaitės, Juozo Budraičio kūrybos vakarus.
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Nors daugelis A.Puipą pirmiausia pažįsta kaip režisierių, vakare nemažai kalbėta ir apie kitą jo aistrą – tapybą. Surengta netgi nedidelė jo kūrybos paroda.
Režisierius pasakojo, kad jo mama, istorikė, menotyrininkė, daug metų Gedimino pilies muziejui vadovavusi Janina Puipienė sūnų matė dailininku. Ir nors gyvenimas pasisuko kitaip, aistra tapyti išliko.
„Vieni įkvėpimo ieško muzikoje, kiti – poezijoje, treti – dailėje. Mano pomėgis yra ieškoti idėjų per tapybą“, – sakė jubiliatas, pridūręs, kad tapymas jam – tam tikra egzistavimo forma.
Vaiva MainelytėanūkasŠventė
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