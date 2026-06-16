ŽmonėsVeidai ir vardai

Rasa Vilkienė kreipėsi su pagalbos prašymu: „Labai išgyvename“ (1)

2026 m. birželio 16 d. 14:30
Lrytas.lt
Garsi trenerė Rasa Vilkienė (52 m.) išgyvena sunkų laikotarpį – dingo jos mylimas katinas.
Daugiau nuotraukų (10)
Socialiniuose tinkluose ji išplatino pranešimą, kuriame prašė visuomenės pagalbos.
Pranešime rašoma, kad katinas vardu Marlis yra Bengalijos veislės, kailis turi ryškias dėmes, jo akys žalios.
Augintinis dingo sekmadieninį, apie 13 val. Bernotų ir Rokantiškių g. sankryžoje, Vilniuje.

K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją

Apėję rajoną Rasa ir jos šeima katino nerado, todėl kreipėsi į kaimynus ir visuomenę prašydami patikrinti sandėliukus, garažus.
Trenerė neslėpė, jog augintinis jų šeimai reiškia itin daug, todėl jį suradusiems net žada atsilyginti.
Susiję straipsniai
Rasa Vilkienė kaitina aistras: dėmesį patraukė drąsus kadras ir siunčiama žinutė

Rasa Vilkienė kaitina aistras: dėmesį patraukė drąsus kadras ir siunčiama žinutė (6)

51-erių R. Vilkienė prakalbo apie seksą ir 5 orgazmus iš eilės: „Dar galėčiau susilaukti vaikų“

51-erių R. Vilkienė prakalbo apie seksą ir 5 orgazmus iš eilės: „Dar galėčiau susilaukti vaikų“ (11)

52-ąjį gimtadienį švenčianti Rasa Vilkienė pribloškė gerbėjus: paviešino pikantiškus kadrus

52-ąjį gimtadienį švenčianti Rasa Vilkienė pribloškė gerbėjus: paviešino pikantiškus kadrus (10)

Rasa VilkienėKatinasdingo
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.