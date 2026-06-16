Socialiniuose tinkluose ji išplatino pranešimą, kuriame prašė visuomenės pagalbos.
Pranešime rašoma, kad katinas vardu Marlis yra Bengalijos veislės, kailis turi ryškias dėmes, jo akys žalios.
Augintinis dingo sekmadieninį, apie 13 val. Bernotų ir Rokantiškių g. sankryžoje, Vilniuje.
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Apėję rajoną Rasa ir jos šeima katino nerado, todėl kreipėsi į kaimynus ir visuomenę prašydami patikrinti sandėliukus, garažus.
Trenerė neslėpė, jog augintinis jų šeimai reiškia itin daug, todėl jį suradusiems net žada atsilyginti.
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