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Saulės spindulius V. Siegel gaudė pasipuošusi brangiu kostiumėliu: paaiškėjo kaina (7)

2026 m. birželio 16 d. 16:00
Lrytas.lt
Lietuviškai vasarai orais dar nedžiuginant, verslininkė, nuomonės formuotoja Viktorija Siegel saulės spindulius gaudė Pietų Prancūzijoje.
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Monakas, Kanai – žinomai moteriai puikiai pažįstamos vietos, kuriose ji praleido dalį savo gyvenimo, todėl sugrįžti – visada malonu.
Socialiniuose tinkluose Viktorija dalijasi vienu už kitą gražesniais kadrais, juose matyti, kaip ji leido laiką žydrų purslų skalaujamuose Viduržemio jūros perlais laikomuose miestuose.
„Geros dienos, kurias norėsiu prisiminti visada „, – prie vieno iš kadrų brūkštelėjo V. Siegel.

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Tai tik dar kartą patvirtino, jog šios atostogos žinomai moteriai paliko itin gerą įspūdį ir į sostinę ji grįžo pasisėmusi geriausių emocijų.
Kelionės kadrai patiko ir Viktorijos sekėjams. Komentarų skiltyje girtas jo stilius, negailėta gražių žodžių.
Atostogų metu ji pademonstravo ir prabangų įvaizdį: puošėsi brangiu, Italijos mados namų „Missoni“ kostiumėliu, kurio kaina internetinėje parduotuvėje – nuo 600 eurų.
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