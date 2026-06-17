Jautri akimirka Adrinos koncerte sujaudino tūkstančius: atlikėjos akyse – ašaros

Praėjus vos pusantrų metų po pirmojo solinio pasirodymo, atlikėja sausakimšame slėnyje sukūrė vakarą, peržengusį įprasto koncerto ribas.
Koncertą lydėjo tūkstančiai gerbėjų, specialiai šiam pasirodymui kurti įvaizdžiai, 52 metrų pločio scena, 300 kv. metrų LED ekranas, 20 profesionalių šokėjų ir būrys ryškių scenos svečių.
Po įspūdingo vakaro socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame atlikėja įamžinta jautrų momentą.
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Atlikdama kūrinį „Kodėl“, atlikėja neslėpė emocijų, o išgirdusi, kaip garsiai publika skanduoja jos dainos žodžius, ji susigraudino.
Įrašas sujaudino tūkstančius – jį peržiūrėjo daugiau nei 115 tūkst. internautų. Mygtuką „patinka“ paspaudė daugiau nei 4,6 tūkst. žmonių.
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Internautai neslėpė susižavėjimo ir žarstė komplimentus – ne vienas gyrė atlikėjos nuoširdumą.
„Nereali ši maža mergaičiukė, kiek joje energijos, nuostabus žmogutis. Sėkmės visur ir visada“, – rašė viena internautė.
„Adrina nuostabi“, – pridūrė kita.
„Nuoširdi, labai matosi. Džiaugiuosi, tokių maža“, – rašė dar viena.
„Lietuviška Ariana Grande. Nuostabi mūsų Adriana! Šaunuolė“, – gyrė kita.
„Kokia ji graži“, – antrino dar viena.
Adriana Ramonaitė-Adrinavaizdo įrašasKoncertas
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