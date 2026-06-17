P. Gražulio įrašas apie Kapčiamiesčio poligoną įžiebė aistras: sureagavo „G&G Sindikato“ narys

Savo „Facebook“ paskyroje P. Gražulis pasidalijo įrašu, kuriame prakalbo apie savo pasiekimą.
„Pirmoji pergalė kovoje prieš Kapčiamiesčio poligoną!
Kapčiamiesčio gyventojai savo atkaklumu pasiekė svarbų rezultatą.
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Tarptautinė organizacija ICOMOS (UNESCO patariamoji institucija kultūros paveldo apsaugos klausimais) oficialiai išsiuntė raštą, kuriame konstatuoja:
Planuojamo poligono teritorijoje yra reikšmingų archeologinių ir kultūros vertybių, kurios gali būti negrįžtamai sunaikintos;
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Archeologiniai žvalgymai planuojamose žemės kasimo vietose nebuvo atlikti;
Naujas Lietuvos reglamentavimas (lemiantis, kad gynybos objektams archeologiniai tyrimai neprivalomi) prieštarauja tarptautiniams standartams ir Valetos konvencijai.
ICOMOS ragina atlikti išsamius tyrimus ir įvertinti paveldą prieš bet kokius darbus. Šis raštas – svarbus žingsnis pirmyn.
O aš kartu su frakcijos kolegomis laukiame peticijos svarstymo Europos Parlamente ir darysiu viską, kad poligonas šioje teritorijoje būtų sustabdytas visam laikui.
Dėkoju Kapčiamiesčio gyventojams už ryžtą ir vienybę. Jūs ne vieni!“, – rašė P. Gražulis.
Po šiuo įrašu pasipylė internautų replikos – vieni dėkojo P. Gražuliui už darbus, o kiti pažėrė kritikos.
Savo mintimis pasidalijo ir „G&G Sindikato“ narys Donatas Juršėnas-Donciavas.
„P. Gražulio „rūpestis“ gamta prasideda tik tada, kai reikia stabdyti Lietuvos gynybinių pajėgumų stiprinimą.
Skųsti savo valstybę tarptautinėms organizacijoms tam, kad pasienyje neatsirastų kariuomenės poligonas, yra tiesioginis veikimas prieš Lietuvos saugumą.
Tai nėra ekologija – tai vadovėlinis rusiškas naratyvas, siekiantis palikti Lietuvą be gynybos skydo. Tikrasis patriotizmas yra remti savo kariuomenę, o ne bandyti jai kaišioti pagalius į ratus“, – rašė žinomas vyras.
Petras GražulisDonatas Juršėnas-Donciavaspoligonas
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