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Saulėtame krašte I. Budrienė ir jos vyras pasitiko romantišką sukaktį: „Kiek galima bučiuotis“

2026 m. birželio 17 d. 09:48
Lrytas.lt
Verslininkai Inga ir Darius Budriai mini ypatingą progą – 24-ąsias santuokos metines.
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Keliones itin mėgstanti garsi pora sukaktį taip pat nusprendė minėti svetur.
Šį kartą jie pasirinko turistų iš viso pasaulio itin pamėgtą Italijos perlą – Capri salą.
Socialiniuose tinkluose Inga dalijosi vaizdais lyg iš atviruko ir kokybišku laiku tik dviese.

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„Ačiū, kad nesustoji pildyti mano svajones. 24 metai santuokoj. Amžinai „taip“, – jautriai dėkodama vyrui rašė ji.
„Instagram“ istorijose matyti, jog pora laiką leidi itin romantiškai – plaukė laivu, vakarieniavo.
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O kad netrūksta aistros išdavė ir Ingos žodžiai: „Tik kiek galima bučiuotis“.
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