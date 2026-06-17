Saulėtame krašte I. Budrienė ir jos vyras pasitiko romantišką sukaktį: „Kiek galima bučiuotis“

Keliones itin mėgstanti garsi pora sukaktį taip pat nusprendė minėti svetur.
Šį kartą jie pasirinko turistų iš viso pasaulio itin pamėgtą Italijos perlą – Capri salą.
Socialiniuose tinkluose Inga dalijosi vaizdais lyg iš atviruko ir kokybišku laiku tik dviese.
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„Ačiū, kad nesustoji pildyti mano svajones. 24 metai santuokoj. Amžinai „taip“, – jautriai dėkodama vyrui rašė ji.
„Instagram“ istorijose matyti, jog pora laiką leidi itin romantiškai – plaukė laivu, vakarieniavo.
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O kad netrūksta aistros išdavė ir Ingos žodžiai: „Tik kiek galima bučiuotis“.
Inga BudrienėVyrasSantuoka
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